FOTO, kas liks pasmaidīt - baletdejotāji iepozē kopā ar suņiem

Profesionālie fotogrāfi Kellija Prata un Ians Kridihs ir vīrs un sieva, kuru ikdiena saistīta ar dejas fotografēšanu. Pāris galvenokārt strādā ar „Saint Louis Ballet” trupas dejotājiem.

Ideja par neparasto projektu fotogrāfei Kellijai Pratai radusies 2017. gada sākumā. „Kā būtu, ja mēs nofotografētu dejotājus kopā ar suņiem?” viņai ierosinājusi savam vīram.

„Ians uz mani paskatījās tā, it kā es būtu jukusi,” atceras Prata. „Idejas izklāsts uz papīra izskatījās dīvains un bezjēdzīgs. Kāpēc dejotāji un suņi? Bet es ierosināju Ianam pamēģināt. Man bija vīzija. Redzējums. Mūsu pirmais pāris bija Ērika un angļu buldogs Baksters, kurš pieder vienam no mūsu draugiem. Mums izdevās tāds rezultāts, kādu bijām cerējuši – gaišas un elegantas fotogrāfijas, kas ir mīlīgas, pozitīvas un jautras. Baletu bieži vien uztver kā neinteresantu vai nepieejamu, un mums ir sajūta, ka šis projekts palīdzēs saskatīt dejotāju nenopietnāko pusi. Šī procesa laikā mēs daudz ko iemācījāmies. Mēs nekad nebijām profesionāli fotografējuši dzīvniekus, kad uzsākām šo projektu! Taču procesa laikā iemācījāmies strādāt arī no suņa perspektīvas. Iemācījāmies, kā panākt, lai viņi izpilda konkrētas darbības, kā arī sapratām, kādi suņi būtu vispiemērotākie šim projektam.”

Šā gada novembrī izdota grāmata „Dancers & Dogs”. Šī 216 lappušu biezā fotogrāmata internetā nopērkama par 49,95 ASV dolāriem. Skaistākās fotogrāfijas apkopotas arī 2020. gada kalendārā, ko fotogrāfu pāris savā mājaslapā piedāvā iegādāties par 19,95 ASV dolāriem.