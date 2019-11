“Ērkšķus” pamet projekta apspriestākā dalībniece Mārīte

Sieviete neslēpj savu atkarību no alkohola, kā arī to, ka dzīvo "dārziņos" bez ūdens un elektrības. Uz “ērkšķiem” viņa bija nākusi, jo vēlas iegūt pašapziņu un sakārtot savu dzīvi - lai bērniem gadījumā, ja kāds no viņiem nolems mammu uzmeklēt, nebūtu kauns par viņu.

Izbalsošana nebija pārsteigumus nedz projekta dalībniecēm, nedz pašai Mārītei. Ar savu nehigiēnisko uzvedību, atteikšanos piedalīties projekta nodarbībās un kā apgalvo dalībnieces - dubulto spēli kameru priekšā, Mārīte jau kādu laiciņu ne pa jokam bija nokaitinājusi savas kolēģes. Turklāt arī pati sieviete jau sērijas sākumā atklāti pauda, ka gatava doties prom no projekta, jo pārējās dāmas esot gluži kā sazvērējušās pret viņu.

