Kristīna Deivisa nosauc seriāla “Sekss un lielpilsēta” epizodi, ko ienīdusi

Kristīna Deivisa. (Foto: Vida Press)

Kristīna Deivisa seriālā un tam sekojošajās divās kino filmās atveidoja Šarloti Jorku. Viesojoties Endija Koena sarunu šovā “Watch What Happens Live With Andy Cohen”, aktrise atzinusi, ka kolēģe Sintija Niksone pēc rakstura visvairāk līdzinās savai ekrāna varonei, savukārt Samantas garderobe filmā vismazāk atbildusi pašas Kristīnas gaumes un stila izjūtai.

Kad Deivisai pajautāts, kāda no seriālā pateiktajām frāzēm visspilgtāk palikusi atmiņā kā pati nepatīkamākā, aktrisei ilgi nebija jādomā. “Man ir viena nemīļākā!” – viņa tūlīt pat norādījusi. “Tā ir no epizodes, kurā man ar šo puisi ir sekss un viņam man sejā jāpasaka ‘ku*e, mau**’,” atceras Kristīne Deivisa. “Man tas ļoti, ļoti nepatika. Ienīdu to. Tik ļoti nevarēju to paciest!”

Sāra Džesika Pārkere (no kreisās), Kristīna Deivisa, Kima Ketrela un Sintija Niksone „Sekss un lielpilsēta 2” pirmizrādes vakarā Lesterskvērā Londonā 2010. gadā. (Foto: Vida Press)

Pārraides laikā uz TV studiju piezvanījusi Deivisas kolēģe un laba Endija Koena draudzene aktrise Sāra Džesika Pārkere. Viņa pavaicājusi Kristīnai, vai vēl atceras, kādu ēdienu viņas visas baudījušas katru dienu pulksten 11:30 filmas “Sekss un lielpilsēta 2” uzņemšanas laikā.

“O, tās bija sviestmaizes!” apliecinājusi Deivisa. Lai gan bijis jāmēro visnotaļ garš ceļa gabals ar kājām, viņas visas devušās pēc sviestmaizēm ar tomātu.

TV šovā Kristīnai arī pajautāts par iespējamo “Sekss un lielpilsēta” trešo filmu, zinot to, ka Kima Ketrela publiski paziņojusi, ka tajā nepiedalītos.

“Esmu cerību pilns cilvēks, un man ir ļoti plaša iztēle,” norādījusi Deivisa.

Niksone, Pārkere, Ketrela un Deivisa filmā. (Foto: Vida Press)

“Vai tavās fantāzijās redzams, ka viņa varētu atgriezties?” apjautājies Koens.

“Man ir ļoti dažādas fantāzijas, Endij. Man jau ir izplānota īsa filma,” pajokojusi Deivisa.

