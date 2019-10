Apkopēja, kura viesnīcas numuriņā atrada dziedātājas Lady Gaga kleitu, izlikusi to izsolē

Ar modes nama Valentino kleitu Lady Gaga šī gada janvārī ieradās uz "Zelta globusu" pasniegšanas ceremoniju Beverlihilsā. Krāšņajā tērpā dziedātāja saņēma balvu par filmā "A Star Is Born" jeb "Zvaigzne ir dzimusi" izpildīto dziesmu "Shallow". Lady Gaga juteklisko tēlu papildināja dimantu kaklarota, un kleitas garo asti nest palīdzēja 2 asistenti.

Lady Gaga šī gada "Zelta globusu" pasniegšanas ceremonijā (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Nākamajā dienā pēc ceremonijas kleita tika atrasta pamesta viesnīcas "The Beverly Hilton" numuriņā. Darbiniece, kura to atrada, nogādāja kleitu uz "pazaudēts un atrasts" segmentu, kur tā neviena nemeklēta nostāvēja līdz pat septembrim. Galu galā viesnīca kleitu atdeva "kā dāvanu" apkopējai, kura to atrada.

Balstoties uz izsoles vadītāja sacīto, kleita sastāv no divām daļām, tās garums sasniedz 3 metrus. Kleita esot "gandrīz labā stāvoklī", tās apakšdaļā esot neliels traips.

Kleita sastāv no 2 daļām, tā ir 3 metrus gara. (Foto: Nate D. Sanders Auctions / Splas/ Vida Press)

Daudzos notiekošā izsole raisījusi jautājumu, vai kleita jebkad ir piederējusi viesnīcai, lai to tik vienkārši nodotu izsolei. Kā "CNN" pavēstīja Beverlihilsas policija, likumsargi pagājušajā piektdienā saņēmuši zvanu par iespējamu kleitas zādzību. Tomēr izmeklēšanā secināts, ka noziegums nav noticis.

Izsole noslēgsies šīs dienas vakarā un pagaidām divi interesenti cenu uzsolījuši līdz 9 680 ASV dolāriem. Izsoļu nama "Nate D. Sanders Auctions" menedžeris Maikls Kirks norāda, ka izsole norit kā plānots. Viņš paredz, ka kleitas gala cena varētu svārstīties no 20 līdz 40 tūkstošiem ASV dolāru. Kirks norāda, ka izsolāmās preces tiek rūpīgi pārbaudītas, un nepieciešamības gadījumā izsoļu nams konsultējas ar advokātiem.

35 Foto Lady Gaga un Bredlijs Kūpers dzīvē un uz ekrāna +31 Skatīties vairāk

16 Foto Lady Gaga un Bredlijs Kūpers filmas „A Star Is Born” pirmizrādes vakarā Londonā +12 Skatīties vairāk