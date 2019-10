Tika paziņots, ka Vaikule atradusi savam festivālam jaunu sadarbības partneri – krievu mediju holdingu. Visiem prieks – festivāls notiks, vērienu nezaudēs, māksliniekiem darbs, uz Jūrmalu plūdīs viesi ar naudas pilniem makiem... Taču ne pārāk tīkams skats paveras, lūkojot, kas tad īsti vada šo uzņēmumu, raksta žurnāls "Kas Jauns".

Politiku tur meklēt nevajagot

Preses konferencē kopā ar Laimu Vaikuli piedalījās uzņēmuma "Krievu mediju grupa" ("Русская медиагруппа") akcionārs Vladimirs Kiseļevs un šā paša uzņēmuma ģenerālproducents Sergejs Baldins. Vaikule klāstīja, ka jaunās sadarbības mērķis esot „jaunu varoņu popularizēšana starptautiskajā muzikālajā tirgū”. „Pirms daudziem gadiem mūziķi komunicēja, draudzējās, cits citu pazina. Bet pēc tam viss sagruva... Festivāla galvenais mērķis – atgūt cieņu pret mūziķu profesiju. Lai ir konkurence un draudzība! Tagad sadarbībā ar Krievu mediju grupu var notikt ievērojama kampaņa, un es esmu par to pateicīga un loloju lielas cerības,” teica dziedātāja.

Kiseļevs neaizmirsa piebilst, ka nekādu politisku kontekstu šajā sadarbībā meklēt nevajag. „Esam pateicīgi Laimai, ka viņa izvēlējās mūs par saviem partneriem, un šajā procesā nevēlamies redzēt neko citu kā vien muzikālu notikumu.” Baldins savukārt neaizmirsa palielīties, ka Krievu mediju grupā ietilpstošais "Krievu radio" ("Русское радио") esot „pasaulē lielākais radiotīkls” un viņa uzņēmums vienmēr esot ieinteresēts sadarboties ar „lieliem izpildītājiem”. „Kad parādījās iespēja tikt pie sadarbības ar Jūrmalas festivālu, kuru internetā vien pērn skatījās vairāk nekā 25 miljoni cilvēku, mēs to ar prieku izmantojām,” teica Baldins.

„Mūsu festivāls aug ar katru gadu, kļūst arvien kvalitatīvāks,” lepojās Vaikule, kas uzsvēra – esot ļoti populāra Bulgārijā, bijusi atzīta par gada dziedātāju Somijā. „Ja ir iespēja popularizēt māksliniekus – latviešu, krievu, gruzīnu, ukraiņu, kazahu –, kā to var laist garām?”

„Tagad mums ir "Krievu mediju grupa", kas mums palīdzēs, un kopā vēlamies festivālu padarīt vēl spēcīgāku – profesionāli un kvalitatīvi,” piebilda Vaikule, kas savu festivālu Jūrmalā organizēs jau sesto gadu pēc kārtas, izmantojot brīvo nišu, kas radās pēc komponista Igora Krutoja rīkotā konkursa "Jaunais vilnis" aiziešanas no Jūrmalas.

Vēstule Putinam

Kas tad īsti ir "Krievu mediju grupa", kas tagad būs sadarbības partneris festivālam, kurš vasarā pulcē sabiedrības krējumu mūsu kūrortpilsētā? Koncerns veidojies uz radiostacijas "Русское радио" pamatiem, turklāt ar tiešu Krievijas prezidenta Vladimira Putina palīdzību. 2014. gadā mūzikas producents Vladimirs Kiseļevs ar savu ģimeni un domubiedriem aizrakstīja Putinam vēstuli, kurā pauda domu – uz vairāku telekanālu un radiostaciju bāzes varētu izveidot „patriotisku mediju holdingu”. Nodēvēja to pat par „sava veida inkubatoru pašmāju superzvaigžņu radīšanai”. Uz ģenerāldirektora amatu tika bīdīts Sergejs Buņins – Kiseļeva „labā roka”, kas esot arī šīs idejas producents. Tas viss gan nozīmēja, ka Krievu mediju grupa bija jāpārdod – valsts uzņēmumam "Goskoncert", kas īpašniekiem piedāvāja 60 miljonus ASV dolāru. Akcionāri īsti to negribēja, arī vairāki mākslinieki pauda, ka nekādu „patriotisku holdingu” nevajag, turklāt piedāvātā cena esot trīsreiz mazāka par tirgus vērtību.

Beidzās viss ar to, ka vairāki vadošie darbinieki no uzņēmuma aizgāja, Buņins jaucās redakcijas darbā, aizliedzot atskaņot tos mūziķus, kas pauduši protestus, bet 2015. gada nogalē tika iecelts jauns ģenerāldirektors – Romāns Sarkisovs. Iepriekšējais ģenerāldirektors un akcionārs Sergejs Koževņikovs tiesājās par nepamatoto atlaišanu un to, ka viņam nav izdevies izmantot pirmtiesības savu akciju pārdošanai, taču neko jēdzīgu instancēs nepanāca.

Kredīti un krimināllietas

"Krievu mediju grupai" gan ne visai labi gāja – radiostacijās un telekanālos tika atskaņotas vienīgi Kiseļevam pietuvinātu mūziķu dziesmas, viņa firma paņēma pat triju miljardu rubļu (aptuveni 14 miljoni eiro) lielu kredītu.

Skandālu, kas saistīti ar Kiseļevu, nav trūcis. Deviņdesmitajos gados viņš tika turēts aizdomās par saistību ar kādu ietekmīgu kriminālu grupējumu, tad kopā ar toreizējo Sanktpēterburgas vicemēru Vladimiru Putinu figurēja materiālos lietā par kādas korporācijas finanšu dokumentiem. Kad Putinu ievēlēja par Krievijas prezidentu, lieta tika nekavējoties izbeigta...

Tad Kiseļevs ķērās pie koncertu organizēšanas. Kopā ar nu jau nelaiķi Josifu Kobzonu, kas arī tika turēts aizdomās par sadarbību ar mafijas struktūrām, nodibināja holdingu "Московит". Tad tika pie valsts uzņēmuma Kremlis vadības – šī biedrība iekļuva skandālā pēc skandāla, ļaudīm sūdzoties par ārzemju zvaigžņu koncertu slikto organizēšanu. Kopumā deviņdesmitajos gados pret Kiseļevu, kas tagad kopā ar Vaikuli metīsies uz Jūrmalu vest zvaigznes no „pašmāju superzvaigžņu radīšanas inkubatora”, tika ierosinātas trīs krimināllietas. Visas tagad nobēdzinātas arhīva tālākajā stūrī.

Kiseļevs ar sievu Jeļenu:

Kašķis ar Krutoju

Igors Krutojs. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Krievijā plaši zināms arī par Kiseļeva ne pārāk labajām attiecībām ar citu ietekmīgu darboni – "Jaunā viļņa" organizatoru Igoru Krutoju. Pazīstamais komponists un šovbiznesa darbonis Krutojs, piemēram, pamanījies apvainot Kiseļevu par to, ka viņš centies šogad „noraut” "Jaunā viļņa" notikšanu. Augustā Sočos noritēja kārtējais jauno izpildītāju konkurss "Jaunais vilnis", kurā tika solīti, kā ierasts, labākie krievu estrādes mākslinieki, 30 jaunie dziedātāji no 11 valstīm, uzaicinātas pasaules līmeņa zvaigznes Rita Ora un Natālija Oreiro.

Bet, līdzko tika paziņoti "Jaunā viļņa" notikšanas datumi, parādījās vēsts, ka dažas dienas iepriekš turpat Sočos notiks festivāls "Krievu radio zvaigznes".

Uz skatuves tajā kāpa teju tie paši slavenie krievu mākslinieki, kas bija pieteikti dalībai "Jaunajā vilnī". Turklāt ieeja šajā festivālā bija... bez maksas.

Un sanāca vairāki desmiti tūkstošu cilvēku, sarūpējot "Jaunajam vilnim" krietnus zaudējumus – jo kāda jēga vairs maksāt par biļetēm uz šo festivālu, ja tepat dažas dienas iepriekš tie paši mūziķi uzstājas par velti?

Konflikts, protams, neizpalika. Krutojs atklātā vēstulē uzbruka Kiseļevam, izteicienos neizvēloties, iesakot savam konkurētam pat paārstēties pie psihiatra. Un neaizmirsa norādīt, ka viņa vadītajā "Русское радио" skan tika sievas, dēlu un paša producēto mūziķu dziesmas, bet nekādas iespējas netiek dotas jaunajiem estrādes censoņiem, ko Krutojs, lūk, savā "Jaunajā vilnī" gan darot. Interneta komentētāji gan smej – ja, piemēram, Krutojs tiktu pie iespējas vadīt "Русское радио", „nekādu jauno izpildītāju tur nebūtu, viņš laistu pa riņķi vien Pugačovu un Vaikuli”.

Vēl 2011. gadā Jūrmalā ar vērienu notika Jaunais vilnis – žūrijā bija Krievijas estrādes zvaigzne Valērija, kam Latvijā iebraukt nu ir liegts, dziedātāja Laima Vaikule, komponists Raimonds Pauls un komponists Igors Krutojs. Tagad Laimai ir savs festivāls. (Foto: LETA)

Par Kiseļeva darbības metodēm nesen publiski sašutumu paudis arī viens no kaimiņzemes populārākajiem jaunajiem māksliniekiem Jegors Krīds – viņš esot uzaicināts uzstāties "Krievu mediju grupas" slēgtajā pasākumā, kas beigās izrādījies festivāls ar 3000 cilvēku dalību. Krīds sūdzējies, ka tā neesot bijis runāts, bet Kiseļevs viņu pamatīgi nolamājis, sakliedzis un pēc dažām dienām izsūtījis preses relīzi, ka Jegors „slikta noskaņojuma dēļ atcēlis divus koncertus”. Interesanti arī, ka Krīdu uz šo ballīti "Krievu mediju grupas" vārdā aicinājusi kompānija "Black Star", kas, kā zināms, neslēpj simpātijas pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tādi, lūk, tagad ir jaunie Laimas Vaikules sadarbības partneri.

