Beidzot sāks kārtot Latvijas skaistumkonkursu mātes Intas Fogeles pieminekļa jautājumu

Jūlijā apritēja trīs gadi, kopš smaga slimība 59 gadu vecumā mūžībā aizsauca leģendārās aģentūras "Mis un misters Latvija" radītāju un skaistumkonkursu rīkotāju Intu Fogeli. Viņas mammai nācās piedzīvot mūža smagākās dienas – būt klāt meitai slimībā, zaudēt viņu un dzīves izskaņā pārcelties uz pansionātu. Pēc žurnāla "Kas Jauns" rīcībā nonākušās informācijas, 12. septembrī 92 gadu vecumā stājusi pukstēt arī Margas Liberes sirds.

Intas Fogeles mamma Marga Libere pēdējos trīs dzīves gadus pavadīja aprūpes namā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Mūža skandalozā izskaņa

Pēc Intas Fogeles aiziešanas mūžībā skandalozā gaisotnē tika apcerēta ne tikai viņas dzīve un mistiskā nāve, bet arī attiecības ar mammu. Kā zināms, visu peripetiju pamatā bija vērā ņemams – vismaz pusmiljonu eiro vērts – nekustamais īpašums Āgenskalnā. Būdama vienīgā meita, Inta tajā jutās kā pilntiesīga namīpašniece (arī liela daļa īres ienākumu savā ziņā pildīja skaistumkonkursa sponsora misiju) un māju no mammas bija jau saņēmusi dāvinājumā. Taču kādā no dzīves pēdējām dienām, esot slimnīcā smagā stāvoklī, Inta no dāvinājuma „ar parakstītiem papīriem” bija atteikusies.

Paralēli Margas dzīvē bija uzradusies sena draudzene, kas bija klāt ik brīdi, palīdzot gan Intai, gan aptekalējot, pucējot, vadājot uz koncertiem pašu Margu, un tas daudziem lika pīt dažādas sazvērestības teorijas gan par Intas likteni, gan namīpašuma nākotni. Aizdomu un intrigu ēnā Fogeles mamma anulēja jebkādas savai draudzenei izsniegtās pilnvaras. Laikā, kad, Intas draudzeņu ievietota, Marga atradās vienā no labākajiem Latvijas privātajiem aprūpes namiem, tapa skaidrs, ka māju, lai nebūtu jāatstāj valstij, saimniece norakstījusi savam īrniekam – svešam, bet labam cilvēkam – 1971. gadā dzimušajam Ivaram Seleckim. Zemesgrāmatā reģistrētais mantojuma līgums paredzēja aizliegumu nekustamo īpašumu atsavināt, ieķīlāt vai apgrūtināt ar lietu tiesībām bez Margas piekrišanas.

Apglabāta līdzās meitai

Mūža miegā Marga Libere aizmiga, atrodoties pansionātā. Zināms, ka sākotnēji bijušas bažas par apbedīšanu, jo piederīgo Margai vairs nav. Urna ar Fogeles pelniem tika apglabāta Pleskodāles kapsētā, kur atdusas viņas audžutēvs. Spriežot pēc svaigās kapu kopiņas, te apglabāta arī Marga. Kā "Kas Jauns" noskaidroja sarunās ar kapsētas darbiniekiem, bēres organizējis kāds vīrietis (visticamāk, īpašuma mantinieks) un izvadījuši kādi astoņi sanākušie.

Piemineklis varētu būt pavasarī

Ik pa laikam apraugot Fogeles atdusas vietu, presē izskanējis, ka neviens par to nerūpējas un tā grimst aizmirstībā. Arī kapakmens joprojām nav uzlikts, lai arī par to runājis ne viens vien. Ņemot vērā Rīgas kapu piepildījumu, ar šādām aizmirstām vietām „neauklējas”, un izņēmums, ja turpmāk nekopšot, nebūšot arī Fogeles ģimenes atdusas vieta. Tiesa, viena no kapu darbiniecēm pazinusi gan Margu, gan viņas vīru, un viņa esot vienīgā, kas šo vietu vēl kaut cik uztur. Bet citādi… „Piemineklīti jau tomēr varēja kāds uzlikt,” grozot galvu, nosaka kapu darbinieks.

Tāda izskatās Fogeles ģimenes atdusas vieta Pleskodāles kapsētā. Patēvam ir piemineklis, bet, ka šeit būtu apglabāta urna ar Intas pelniem, nekas neliecina. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Izrādās, pieminekļa jautājums nav aizmirsts arī no Intas tuvāko draudzeņu puses. Kā apstiprina uzņēmēja Ivande Pīlāga, kamēr dzīva bija Intas mamma, draudzenes vairījušās uzbāzties ar savu risinājumu, uzskatot, ka tiesīga lemt par kapakmeni un rīkoties ir Marga. Nu, kad Margas vairs nav, protams, pieminekļa jautājums tikšot risināts. Arī Jūlija Djadenko-Muglere – skaistumkonkursu rīkotāju stafetes pārņēmēja, kas Intu sauca par savu audžumammu un jau daudzus gadus dzīvo Šveicē, – sarunā ar "Kas Jauns" apstiprina, ka bijušie „mis un misteri” jau lēmuši, ka kopīgiem spēkiem sarūpēs pieminekli Intai, un no šā nodoma neatkāpjas.

„Protams, būtu labi saprast, ko tagad domā Intas mammas mantinieks – varbūt ir bijis kas runāts viņu starpā par kapu apkopšanu un pieminekli. Bet, kas attiecas uz Intu, mēs pieminekli noteikti uzliksim. Ziema priekšā, tas ir laiks, lai saprastu, kādu tieši to veidot. Kā arī saprast, vai Intai ar mammu veidot vienu vai atsevišķus kapakmeņus. Es domāju, ka Intai pienāktos tāds, kas ietvertu viņas lomu Latvijas skaistumkonkursu izveidošanā un attīstībā,” apņēmīgi pauž Jūlija.