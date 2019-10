Latvijas galvenā blondīne Marika Ģederte studē Oksfordā un Hārvardā

Kosmetoloģijas koledžas dibinātāja, skaistumkonkursa "Mrs. Universe 2008" uzvarētāja un bijušās, taču pasaules slavu guvušās Latvijas Blondīņu asociācijas dibinātāja Marika Ģederte jau krietnu laiku vairs nav manāma starp ļaudīm, kas iecienījuši baudīt saviesīgo dzīvi. Viņa sabiedrībā iziet retāk un, kā atklāj pati, daudz laika velta jaunu zinību gūšanai.

„Lai gan man ir maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā un vadu uzņēmumu jau vairāk nekā 20 gadu, esmu no tiem cilvēkiem, kas mācās visu laiku. Semināri un dažādi pilnveides kursi vienmēr bijusi daļa no manas ikdienas,” paskaidro Ģederte.

Viņa atklāj, kā nonākusi līdz mācībām pasaulē slavenās mācību iestādēs. „Pirms kāda laika lasīju rakstu par to, ka Kembridžas Universitāte neuzņem studijās mūsu vidusskolēnus atšķirīgā izglītības līmeņa dēļ. Tā kā pati vadu privāto koledžu, nolēmu ķerties pie grūtākā, bet efektīvākā ceļa – kļūt par studenti kādā no pasaules labākajām augstskolām, lai izprastu, kas tad tam „lācītim ir vēderā”, un objektīvi spētu salīdzināt pasniedzēju darbu, prasības un līmeņus. Izvēlējos divas augstskolas – Oksfordas Universitāti Lielbritānijā un Hārvardu ASV. Paņēmu divus dažādus profesionālās pilnveides kursus: vienu uz vietas, otru – attālināti,” pastāsta Ģederte.

Par gūto pieredzi viņa saka: „Esmu ļoti iedvesmota no dzirdētā un redzētā, tiešām varu salīdzināt prasības un programmas universitātēs. Ne tikai līmenī „man šķiet”, „es dzirdēju, lasīju”, bet varu objektīvi to vērtēt pati. Man likās svarīgi saprast, vai tiešām mēs šeit nevaram izveidot pasaules līmeņa universitāti. Šobrīd redzu ļoti daudz trūkumu nacionālā mēroga likumdošanā un politiskajos lēmumos, arī akadēmiskā personāla kvalitātē. Tagad meklēju ceļus, kā padarīt studijas aizraujošas, bet esmu tikai ceļa sākumā,” nosaka Marika.

Viņa atklāj, ka sevi pilnveidos arī tuvākajā un tālākajā nākotnē. „Vakaros apgūstu digitālo mārketingu augstskolā RISEBA. Līdz decembrim būšu ierakusies grāmatās un atzīstu, ka slodze ir ļoti liela, bet palicis ir pavisam nedaudz. Nākamgad ir plāns mācīties angļu valodu – gribu sasniegt izcilu līmeni. Vēl paliek nerealizēts sapnis par franču valodas apgūšanu, bet to pēc tam. Un jāatzīst – jo vairāk mācos, jo vairāk saprotu, ka neko nesaprotu,” atzīst par Latvijas galveno blondīni dēvētā uzņēmēja.

„Mūžizglītība ir vērtīgākais ieguldījums sevī, to neviens nevar atņemt. Es ļoti lepojos ar saviem darbiniekiem, no kuriem lielākā daļa šobrīd pilnveidojas un studē, mācās katru dienu. Un to novēlu arī katram no jums,” saka uzņēmēja.