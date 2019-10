10. oktobra jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1947. gadā Ojārs Feldbergs - tēlnieks, Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja direktors.

1948. gadā Juris Rijkuris - tenors (miris 2007. gadā).

1953. gadā Viktors Krasovickis - bijušais AS "Parex banka" valdes loceklis.

1958. gadā Imants Mežaraups - komponists.

1975. gadā Edīte Strode - vijolniece.

1978. gadā Inga Kvasņika - basketboliste.

1978. gadā Aldis Gobzems - zvērināts advokāts un politiķis.

1981. gadā Dace Brumermane - basketboliste.

1986. gadā Laura Jeruma - Liepājas Teātra aktrise.

Jubilāri pasaulē

1684. gadā Antuāns Vato - franču gleznotājs (miris 1721.gadā).

1731. gadā Henrijs Kavendišs - britu zinātnieks, ūdeņraža atklājējs (miris 1810.gadā).

1813. gadā Džuzepe Verdi - itāliešu komponists (miris 1901.gadā).

1830. gadā Izabella II - Spānijas karaliene (mirusi 1904. gadā).

1861. gadā Fritjofs Nansens - norvēģu pētnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1930. gadā).

1870. gadā Ivans Buņins - krievu rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 1953.gadā).

1889. gadā Hans van Mēherens - holandiešu gleznotājs, mākslas darbu viltotājs (miris 1947.gadā).

1913. gadā Klods Simons - franču rakstnieks, Nobela prēmijas laureāts (miris 2005.gadā).

1924. gadā Eds Vuds - amerikāņu kinorežisors (miris 1978. gadā).

1936. gadā Gerhards Ertls - vācu ķīmiķis, Nobela prēmijas laureāts (miris 2007. gadā).

1953. gadā Midžs Jūrs - skotu mūziķis.

1954. gadā Deivids Lī Rots - amerikāņu mūziķis.

1963. gadā Daniels Pērls - amerikāņu žurnālists, kurš 2002.gadā Pakistānā tika nolaupīts un nogalināts.

1965. gadā Kriss Penns - amerikāņu aktieris (miris 2006. gadā).

1966. gadā Tonijs Adamss - bijušais angļu futbolists, tagad treneris.

1973. gadā Mario Lopess - amerikāņu aktieris ("Glābējzvans").

1974. gadā Kriss Prondžers - kanādiešu hokejists, Stenlija kausa ieguvējs, pasaules čempions un divkārtējais olimpiskais čempions.

1974. gadā Deils Ernhards juniors - amerikāņu autosportists.

1979. gadā Nikolass Masu - čīliešu tenisists ar iesauku Vampīrs, divu olimpisko zelta medaļu ieguvējs.

1991. gadā Džerdans Šaķiri - Šveices futbolists.

Notikumi Latvijā

1373. gada, atbalstot Rīgas arhibīskapa Zigfrīda lūgumu, pāvests Gregorijs XI izdod tā saukto apģērbu bullu, kurā noteikts, ka turpmāk Rīgas arhibīskapam un tā domkapitula locekļiem pēc augustīniešu parauga jātērpjas melnās drēbēs. Pirms tam arhibīskapijas augstākā garīdzniecība, tāpat kā ordeņa brāļi, valkāja baltas drēbes, bet tagad tā var sevi ārēji pretstatīt ordenim.

1645. gadā hercogs Jēkabs stājas laulībā ar Luīzi Šarloti, Brandenburgas kūrfirsta Frīdriha Vilhelma māsu. Līdz ar to pieaug Kurzemes hercogistes svars Eiropas politikā.

1944. gadā Latviešu leģiona 19.ieroču SS grenadieru divīzija forsē Daugavu un atkāpjas uz Kurzemi.

2001. gadā Valmierā ekspluatācijā svinīgi nodod jauno AS "Valmieras stikla šķiedra" vienstadijas stikla šķiedras ražotni.

2006. gadā Rīgas apgabaltiesa vilciena mašīnistu Sergeju Ribačoku atzīst par vainīgu 2005.gada februārī netālu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas notikušās traģiskās vilciena katastrofas izraisīšanā un piespriež viņam brīvības atņemšanu uz četriem gadiem. Netālu no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas sadūrās Ribačoka vadītais elektrovilciens Lielvārde-Rīga un dīzeļvilciens Maskava-Rīga, kas bez pasažieriem devās uz depo. Vilcienu sadursmē gāja bojā četri cilvēki, bet vēl 29 personas cieta.

2012. gadā 91 gada vecumā viņsaulē aiziet teātra režisors, aktieris un skatuves mākslas pedagogs Oļģerts Kroders.

Notikumi pasaulē

680. gadā pravieša Muhameda mazdēlam Huseinam bin Ali pēc Kerbelas kaujas kalifa Jazida I spēki nocērt galvu. Šo dienu šiītu musulmaņi piemin kā Ašuru.

732. gadā franku līdera Šarla Martela spēki netālu no Puatjē Francijā sakauj lielu mauru armiju, neļaujot musulmaņiem izplatīties dziļāk Rietumeiropā.

1471. gadā Zviedrijas reģents Stens Stūre Vecākais ar lauksaimnieku un raktuvju strādnieku palīdzību Brunkenbergas kaujā Stokholmā atsit Dānijas karaļa Kristiana I spēkus.

1868. gadā turīgais kubiešu zemes īpašnieks Karloss Kespedess savā plantācijā La Demahaguā paziņo par Kubas neatkarību, kas Kubā aizsāk Desmit gadu karu pret Spāniju. Kespedess tajā rītā saviem vergiem paziņo, ka viņi visi ir brīvi, un aicina pievienoties cīņā pret koloniālo Spāniju.

1913. gadā svinīgā ceremonijā ar ASV prezidenta Vudrova Vilsona piedalīšanos tiek uzspridzināts Gamboa aizsargdambis, līdz ar to pabeidzot Panamas kanāla būvēšanu.

1933. gadā lidojuma laikā no Klīvlendas uz Čikāgu sazvērestības rezultātā tiek iznīcināta aviokompānijas "United Airlines" lidmašīna "Boeing 247", kas ir pirmais apstiprinātais šāds gadījums komerciālās aviācijas vēsturē.

1964. gadā sākas Tokijas Vasaras olimpiskās spēles.

1969. gadā iznāk grupas "King Crimson" debijas albums "In the Court of the Crimson King", kas tiek uzskatīts par progresīvā roka pirmo ierakstu.

1970. gadā Kanādas marksistu teroristu grupējums FLQ nolaupa jau otro Kanādas ministru - Kvebekas provinces vicepremjeru un nodarbinātības lietu ministru Pjēru Laporti, izraisot nacionālu krīzi Kanādā. Laporte nedēļu vēlāk tiek atrasts nogalināts.

1985. gadā 70 gadu vecumā mirst amerikāņu teātra, radio, filmu un televīzijas aktieris Orsons Velss. Viņa "Citizen Kane" tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām klasiskajām filmām.

2001. gadā ASV Baltais nams izplatīja 22 pasaulē visvairāk meklēto teroristu sarakstu, iekļaujot tajā Osamu bin Ladenu un citas personas, kas tiek saistītas ar pieciem lielākajiem terora aktiem, kas notikuši astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados.

2004. gadā 52 gadu vecumā mirst filmas "Superman" zvaigzne Kristofers Rīvs, kurš 1995.gadā pēc kritiena no zirga tika paralizēts un kļuva par muguras smadzeņu izpētes aktīvistu.

2015. gadā divos pašnāvnieku sarīkotos sprādzienos Ankarā dzīvību zaudē aptuveni 100 cilvēki.