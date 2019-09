Mūziķis Aigars Krēsla pārcēlies uz dzīvi laukos: "Rīga man atņēma enerģiju"

„Jau kādu laiku biju domājis par to, ka Rīga atņem enerģiju un nomāc, ka gribētos no šīs vides izkāpt laukā,” saka Aigars Krēsla, aicinot pie galda, kas klāts zem liela ozola. Tas, kā smej mūziķis, izskatās gluži kā „no pieclatnieka”.

Jauns posms dzīvē

Aigars stāsta – līdz ar jaunajām attiecībām, kas ilgst vairāk nekā gadu, jauns posms viņa dzīvē sācies arī praktiskā ziņā: „Rīga ir ļoti stresaina un kļūst aizvien stresaināka, Rīga ir dārga un kļūst aizvien dārgāka. Un mēs ar Sandru turklāt konstatējām, ka Rīgu nemaz „neizmantojam”. Kultūras dzīvi tik bieži nebaudām, ja nepieciešams, varam to darīt tuvāk esošās pilsētās. Varam, kad vēlamies, protams, arī uz Rīgu aizbraukt. Un vai tikai tādēļ jādzīvo Rīgā, lai elpotu draņķīgu gaisu un maksātu lielas īres naudas par dzīvokļiem?”

Dzīvojot prom no lielpilsētas, Krēsla četru mēnešu laikā tā arī nav sajutis, ka viņam no Rīgas kaut kā pietrūktu. „Ja vajag doties uz Rīgu, aizbraucu no Cēsīm ar vilcienu. Pēc deviņām stundām vilciens brauc atpakaļ, es šajā laikā mierīgi pagūstu Rīgā izdarīt visu nepieciešamo un atgriezties savā miera ostā,” skaidro Krēsla un piebilst – vienu rītu pamodies un sapratis, ka grib dzīvot laukos: „Kad tad vēl? Kad man būs 70?”

Apmierināts ar jauno dzīvi

„Un nu tas ir noticis – mēs esam pārcēlušies uz laukiem, dzīvojam tagad Raunā,” stāsta mūziķis. „Kad pirmo reizi piebraucām pie mājas, bija tāda īpaša sajūta. Kā izkāpām no auto, uzreiz sapratām – šī ir īstā vieta! Un te ir arī viss nepieciešamais,” saka Krēsla, lepni izrādot apkārtni – kūts, kur mitinās prāvs pulciņš dažādu šķirņu vistu un gaiļu, šķūnis, paša būvēta kūpinātava, aiz tās dīķis un plašs ābeļdārzs, neliels iekopts dārziņš un siltumnīca. „Apkārt ir mežs, kurā aug ogas un sēnes. Dzīvo meža zvēri. Pilsēta arī nav pārāk tālu. Piecu kilometru attālumā viss ir pieejams – gan veikali, gan viss cits,” stāsta mūziķis. „Te jau pirms mūsu ienākšanas bija sakopts, jo iepriekšējie saimnieki kārtīgi rūpējās par īpašumu. Saimniekošanai viss bija atstāts, varēja vienkārši nākt un dzīvot. Pat suns un kaķis te jau bija,” nosaka Krēsla.

„Visiem, kuriem ir tāda iespēja, iesaku dzīvot laukos. Baigi forši!” līksms ir Krēsla. „Tas miers, ko iegūsti laukos, ir neaprakstāms. Es no dabas neesmu baigais jūsmotājs, bet svaigais gaiss un miers bija pirmais, ko sajutu. Man vecmāmiņa dzīvoja laukos, un bērnībā visas vasaras pavadījām pie Burtnieku ezera. Nav tā, ka man tas viss būtu kaut kas jauns. Lauku sajūtas ir pazīstamas,” saka mūziķis.

Grupas "Jumprava" mūziķis saka – dzīvojot laukos, draugus sastop pat biežāk nekā agrāk, kad dzīvoja pilsētā. „Visi grib braukt ciemos. Nedēļas nogalēs vasarā sēdējām zem ozola un baudījām lauku gaisotni. Kolēģis Ainārs Ašmanis arī viedi saka: „Ja tev ir paģiras, aizej apskauj ozolu. Būs kā ar roku noņemts.””

Kopj vistas

Mūziķis atklāj savu ikdienu: „No rīta pamostos, pabrokastoju. Aizeju pie vistām. Pusdienlaikā jāsavāc olas. Darbi apkārt vienmēr kaut kādi gaida. Mums ar mīļoto automātiski sadalījušies katram savi pienākumi – draudzene kopj dārzu, es vairāk atbildu par vistām. Brūnās ir īstas „dēšanas mašīnas”. Dēj, acis pārgriezušas,” joko Krēsla, kurš atzīst – ar vistkopību nodarbojas pirmoreiz dzīvē.

„Trakākais, pie kā nācās pierast, sākot dzīvot šajā īpašumā, bija zāles pļaušana. Var teikt, katru dienu... Nu pēc Jāņiem gan kļuva mierīgāk,” nosaka Aigars. „Laukos nevar dzīvot uz pusslodzi. Vai nu dzīvo, vai nedzīvo. Jo tās lauku lietas ir jādara, jābūt tam lauku dzīves stilam,” saka Krēsla, prātojot, ka nākotnē gribētu ieviest sev īpašumā bišu saimi.

Pašam sava kūpinātava

„Esmu uztaisījis pats savu kūpinātavu. Vistas esmu kūpinājis – ne paša gan, bet pirktās. Sanāca gardi, visi slavēja, kad cienāju. Nevienu gaili līdz šim neesmu kāvis, tepat viens večuks par diviem eiro nokauj un atdod jau noplūktu. Te ir pavisam citas naudas attiecības,” saka Aigars un pajoko: „Lai pats varētu gaili nokaut, droši vien vispirms kādi simts grami būtu jāiedzer.”

Ik pa laikam pagalmā dzirdamas gaiļu dziesmas. „Jā, vasarā, kad logs vaļā, sanāk celties ar gaiļiem. Grūti,” tā Krēsla, kam rudens gaidāms krietni darbīgs – jāgatavojas "Jumpravas" lielkoncertam "XO", kas par godu grupas 35. jubilejai notiks 28. novembra vakarā "Arēnā Rīga".