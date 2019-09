Vienā no jaunākajiem video Edgars vaļsirdīgi izstāsta, kādu naudiņu jaunieši var nopelnīt ar video "YouTube" un "poustiem" Instagramā. Viņš ir pirmais, kurš par cipariem eiro valūtas izteiksmē runā tieši un atklāti, jo citi influenceri par šo tematu runāt kautrējas. Edgara video dažu dienu laikā noskatīts jau 25 000 reižu, kas vienlaikus arī nozīmē, ka par savu atklātību viņš patiešām saņems naudu.

Temats par to, cik gan pelna Latvijas jūtūberi, izsenis ir bijis tabu. Pat Latvijas Blogeru un influenceru asociācijas vadītāja Maija Armaņeva sadūšojās tikai uzlikt skaļu nosaukumu savam video, kurā it kā atklāti runāšot par to, cik influenceri saņem, taču 30 minūšu garajā materiālā atbildi uz to tā arī nesniedza. Edgars iet citu ceļu, un nosauc gan summas, gan to, par ko naudu vispār saņem.

1000 eiro jūlijā

Edgars vēsta, ka jūlijs viņam bijis varen ražīgs - sadarbībās nopelnīti 1000 eiro, kas pēc nodokļu nomaksas pārvērtās nedaudz virs 900 eiro. Liela daļa šīs peļņas aizgājusi puiša parādu atmaksā, tāpat jāmaksā arī par telpu īri. "Visi tie, kas tagad plāno "YouTube" karjeru naudas dēļ - nedariet tā! Tev ir jāiegulda ļoti daudz darba, lai vispār kaut ko nopelnītu," saka Edgars. Un, piemēram, augustā viņš neesot nopelnījis gandrīz neko. Bet septembrī jaunietis cer saņemt ap 70 eiro no "YouTube" platformas - tā maksā par video vlogiem tikai par skatījumiem vien. Jo interesantāks ir jūtūbera pienesums, jo vairāk tam skatījumu, jo lielāku summu var saņemt. Taču tāda parasta vloga video atdeve ir apmēram 14 eiro, puisis skaidro savā video.

Jāteic, ka pats Edgars no citiem vietējiem influenceriem atšķiras ar savu video dinamiku un it īpaši izdomu, kā sevi interesanti pasniegt. Edgars lieliski pieprot asprātīgu montāžu, tāpēc viņa materiāli nekad nav garlaicīgi. Arvārdsakot, atšķirībā no daudziem citiem jauniešiem, kuri šādā veidā cenšas nopelnīt, prasti eksponējot vienkārši runājošu savu galvu kameras priekšā, Edgars rūpalā patiešām iegulda gan galvu, gan prātu, gan sirdi. Bet lauvastiesu nopelnītās naudas viņš ieguldot atpakaļ sava kanāla attīstībā.

No dāvanām līdz apmaksātam saturam

Influenceru asociācijas vadītāja Armaņeva norādījusi, ka Latvijā šis bizness vēl esot bērnu autiņos un Lietuva un Igaunija mums esot krietni priekšā. Armaņeva pauda, ka mūsu influenceri neprotas laikus pāriet pie reālas naudas paģērēšanas par reklāmas pakalpojumu, taču kādā brīdī tas esot jādara. Jo vienkārši dāvanu pieņemšana no uzņēmumiem un zīmoliem kādā brīdī sāk kropļot tirgu, turklāt tur vairs nevar būt runas par naudas saņemšanu par darbu, ko darot influenceri.

Edgars teic, ka daudzkārt reklamējis uzņēmumus, kuri viņam par to nav maksājuši ne centa. Tāds esot, piemēram, "Rimi". Arī "Spilva", kuras pupiņu cienītājs viņš ir, monetāri nekādi nepabalsta censoni. Viņš skaidro, ka daudziem zīmoliem arīdzan atteicis, kritiski izvērtējot piedāvājumu. Būdams aktīvs "zero waste" dzīvesstila piekritējs, Edgars atteicies reklamēt bambusa zobubirsti un melnas krāsas zobu balinātāju - no birstes krituši laukā sariņi, bet pati pasta ir lēts pakaļdarinājums, kas pirkta no ķīniešiem, taču šeit tiek tirgota naivajiem par 10 eiro gabalā. Šādus blēžus puisis neatbalsta ar saviem video un Instagram ierakstiem.

Aizlikt labu vārdu - viens no biznesa vaļiem

Šobrīd arī Latvijā popularitāti gūst marihuānas subprodukts CBD eļļa. Tā mazinot sāpes, nomierinot, sagūsta bezmiegu un liekot visādi citādi labāk justies. Šo eļļu Latvijā oficiāli netirgo, taču pieprasījums ir, un sarosījušies arī tās reklamētāji. Edgars ir viens no viņiem. Edgara sekotāji var dabūt 10% atlaidi no izplatītāja, ja vien izmanto puiša atlaides kodu. Arī šāda ir darījumu forma influenceru biznesā.

Vairāk par to, kā influenceris Edgars pelna naudu, skaties viņa video:

Maijas Armaņevas centieni izgaismot influenceru peļņas veidus un vēlamo biznesa attīstību:

