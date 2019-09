Smagi slimā aktrise Anastasija Zavorotņuka slimnīcā uzrakstījusi testamentu

Krievu masu medijiem vairāki avoti atklājuši, ka pie 48 gadus vecās aktrises tuvinieki atveduši notāru, kas palīdzējis Zavorotņukai ar testamenta tapšanu. Seriāla "Mana mīļā aukle" zvaigzne, izmantojot brīdi, kad ir pie samaņas, esot parakstījusi vairākus svarīgus dokumentus.

Apstiprinājumu par to, ka Zavorotņuka tiešām nolēmusi ķerties pie savu īpašumu sadales, no tuviniekiem gūt nav izdevies. Radi cieši nolēmuši ar presi nerunāt, tāpēc arī par aktrises veselības stāvokli informācija nāk vien no avotiem slimnīcā, kurā Anastastija ārstējas, runātīgākiem draugiem un zinošiem paziņām.

Kā jau vēstīts, Krievijas masu mediju rīcībā ir informācija, ka Zavorotņukai ir smadzeņu vēzis pēdējā stadijā, aktrise nonākusi reanimācijā, komā, un viņas dzīvība karājas mata galā. Par 48 gadus vecās aktrises veselības problēmām sāka runāt vasarā, kad viņa pēkšņi krietni pieņēmās svarā. Medijiem no Anastasijas paziņām izdevās uzzināt, ka viņai esot nopietna diagnoze - smadzeņu vēzis. Taču aktrises pārstāvji tolaik pavēstīja - nē, tādas diagnozes nav.

Zavorotņuka sūdzējusies par biežām galvassāpēm un nelabumu no rītiem, bet pati uzskatījusi, ka tas no stresa un pārpūlēšanās - seriāla "Mana mīļā aukle" zvaigznei darba netrūka. Taču, kad pretsāpju līdzekļi vairs nav līdzējuši, nācies vērsties pie speciālistiem, kas konstatējuši - pēc palīdzības viņa griezusies par vēlu. Augustā aktrises vārds vairs nebija atrodams teātra izrāžu pieteikumos, nācās meklēt palīdzību pie speciālistiem Polijā. Bet pēc atgriešanās dzimtenē Zavorotņuku sāka aprūpēt kādā Maskavas privātklīnikā, kur ārsti nogādājuši aktrisi mākslīgajā komā un pieslēdza plaušu elpināšanas aparātu.

Anastasijai esot veiktas jau divas operācijas, no komas viņa modusies, un viens no Anastasijas draugiem – žurnālists Sergejs Majorovs –paudis cerību, ka viss vēl aktrisei var beigties labi.

Zavorotņuka ir kino un teātra aktrise, raidījumu vadītāja, filmējas jau kopš 1991. gada. Slavu visā Krievijā un arī postpadomju telpā viņa ieguva ar galveno lomu seriālā "Моя прекрасная няня" ("Mana mīļā aukle"). Precējusies ar daiļslidotāju Pjotru Černišovu. Pjotrs ir aktrises trešais vīrs – savulaik Zavorotņuka bija laulībā ar uzņēmēju, bijušo kara lidotāju Olafu Švarckofu, kā arī uzņēmēju Dmitriju Strjukovu, kuram tad Anastasija arī dāvāja atvases Annu un Maiklu. Būdama laulībā ar Strjukovu, aktrise pieņēma viņa uzvārdu, vairākus gadus nodzīvoja ASV, kur darbojās nekustamo īpašumu jomā, un Ņujorkā savu dzīves gājumu turpina viņas meita Anna.