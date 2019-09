Mūra arī saka - vīrietis, kas viņu izvarojis, par to Demijas mātei samaksājis 500 dolāru. Aktrise to teikusi atklātā intervijā šovā "Good Morning America", kur bija ieradusies stāstīt par savu jauno biogrāfisko grāmatu "Inside Out".

Intervijā Demija atklāj tā laika atmiņas - kad ieradusies mājās, tur bijis pavecāks vīrs, ko viņas māte pazinusi. Pēc izvarošanas vīrietis meitenei paziņojis, ka māte viņu pārdevusi. "Tā bija izvarošana. Un postoša nodevība, ko atklāja šī vīrieša nežēlīgais jautājums - kāda ir izjūta, ka tevi māte notirgojusi par 500 dolāriem?" tā aktrise raksta savā biogrāfijā.

Vaicāta, vai viņa vīrietim tiešām noticējusi, Demija atbildēja: "Šķiet, sirds dziļumos tomēr nē. Nedomāju, ka tas bija tāds tiešs darījums. Bet viņa deva viņam iespēju un ļāva ar mani notikt kaut kam tik ļaunam."

Mūras māte, rūdīta alkoholiķe, mira 1998. gadā. Kā raksta Demija, viņa meitu regulāri vedusi līdzi uz bāriem, lai pievērstu vīriešu uzmanību. Jau iepriekš Mūra ir stāstījusi, kā glābusi māti no pašnāvības. Kad Demijai bija 12 gadu, māte sarijusies tabletes, bet meitene ar saviem mazajiem pirkstiņiem tās vilkusi ārā no mammas mutes. "Ar to mana bērnība bija beigusies. Tas bija brīdis, kas mainīja manu dzīvi," tā Mūra.

