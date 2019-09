Krievijas prese: pēdējās stadijas vēža mocītā aktrise Zavorotņuka atmodusies no komas

Aktrise esot atmodusies no komas stāvokļa un sākusi elpot patstāvīgi. Vienlaikus "Lenta.ru" ziņo, ka Zavorotņukas tuvinieki joprojām pieturas pie taktikas klusēt par krievu tautā mīlētās aktrises veselības stāvokli. To, ka viņai kļuvis labāk, anonīmi pavēstījuši cilvēki no slimnīcas personāla.

Jau vēstīts, ka 48 gadus vecā krievu aktrise Anastasija Zavorotņuka ar nopietnām veselības problēmām atrodas slimnīcā.

Viņai esot multiorgānu disfunkcijas sindroms - cits pēc cita darboties atsaka dzīvībai svarīgi orgāni. Šie simptomi parādās smagu slimību nopietnākajos uzliesmojumos - un Zavorotņukai, kā jau vēstīts, esot smadzeņu vēzis ceturtajā stadijā. Kaimiņzemes mediji jau velk paralēles, ka gluži tāpat bijis estrādes zvaigznei un aktrisei Žannai Friskei, kas viņsaulē pēc cīņas ar smadzeņu audzēju aizgāja 2015. gada vasarā, un dziedātājai Jūlijai Načalovai, kas mira šogad martā.

Par 48 gadus vecās Zavorotņukas veselības problēmām sāka runāt vasarā, kad viņa pēkšņi krietni pieņēmās svarā. Medijiem no Anastasijas paziņām izdevās uzzināt, ka viņai esot nopietna diagnoze - smadzeņu vēzis. Taču aktrises pārstāvji tolaik pavēstīja - nē, tādas diagnozes nav.

Zavorotņuka sūdzējusies par biežām galvassāpēm un nelabumu no rītiem, bet pati uzskatījusi, ka tas no stresa un pārpūlēšanās - seriāla "Mana mīļā aukle" zvaigznei darba netrūka. Taču, kad pretsāpju līdzekļi vairs nav līdzējuši, nācies vērsties pie speciālistiem, kas konstatējuši - pēc palīdzības viņa griezusies par vēlu. Augustā aktrises vārds vairs nebija atrodams teātra izrāžu pieteikumos, nācās meklēt palīdzību pie speciālistiem Polijā. Bet pēc atgriešanās dzimtenē Zavorotņuku sāka aprūpēt kādā Maskavas privātklīnikā, kur ārsti nogādājuši aktrisi mākslīgajā komā un pieslēdza plaušu elpināšanas aparātu. Taču no šī aparāta aktrisei sākusies pneimonija, turklāt nu viņai jau esot arī paralizēta puse ķermeņa. Un, bažījoties par pacientes veselību, ārsti terapijas kursu beiguši - stāvoklis ir tik smags, ka jebkāda iejaukšanās var būt liktenīga.

"Ja runā pavisam vienkārši - smadzenēm vairs nepietiek spēka kontrolēt ķermeņa orgānus," medijiem pastāstījuši speciālisti. "Pacients pats sevi glābt vairs nevar. Darboties atsakās aknas, nieres, tamdēļ iestājas spēcīga intoksikācija."

Pie Zavorotņukas gultas atrasties, protams, ļauts tikai pašiem tuvākajiem. Aktrises vīrs jau 11 gadus ir daiļslidotājs Pjotrs Černišovs, kuram Anastasija pērn oktobrī dāvāja meitu Milu. Bez nepilnu gadu jaunās atvases Zavorotņukai ir arī 23 gadus veca meita Anna un deviņpadsmitgadīgs dēls Maikls.