Tetovēta anarhiste, bezpajumtnieces, harizmātiska lesbiete - iepazīstiet "Ērkšķu šova" jaunās sezonas dalībnieces

Raidījums no iepriekšējām divām sezonām atšķirsies ar to, ka meitenes nedzīvoja mājā Rīgā, bet ceļoja pa visu Latviju. Dalībnieces, braucot divos ceļojumu busiņos jeb tā sauktajos kemperos, katru dienu nonāca citā Latvijas pilsētā, kur viņas sagaidīja eksperti un uzdevumi, kas palīdzēja meitenēm tikt galā ar pagātni un ieraudzīt nākotni. Ceļojumu iesāka 11 dalībnieces, bet finālā Rīgā atgriezās tikai trīs, jo, sākot ar 5. sēriju, katrā raidījumā viena tika izbalsota.

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", trešā sezona solās būt patiešām aizraujoša, un skatītājus tā šokēs jau ar pašu pirmo raidījumu. Tajā varēs redzēt, kā projekta dalībnieces pirmo reizi satikās, un šī satikšanās beidzās jau ar pirmajiem konfliktiem. Turklāt viena no meitenēm ieradās pamatīgā reibumā, pamanījās visu acu priekšā turpat atviegloties, tikmēr pārējās ielaidās asos strīdos...

Plašāks ieskats par to, ar ko šī "ērkšķu" sezona atšķirsies no iepriekšējām, kā arī aizraujošus un pat šokējošus mirkļus no notikumiem projekta gaitā skatiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!