Sliktas vēstis Kimai Kardašjanai - iespējams, viņai ir nopietnas veselības problēmas

Šova "Keeping Up With the Kardashians" jaunās sezonas pirmajā raidījumā Kima atklāj, ka nācies iet pie ārsta, jo viņa jutusies nogurusi, nelabuma pārņemta, rokas bijušas pietūkušas. "Es jutos tā, it kā lēnām sabruktu," sūrojās Kardašjana, kuras ģimene tobrīd gaidīja ceturtā bērna - dēla Psalma Vesta - nākšanu pasaulē. Stāvoklī gan Kima nebija - Psalmu dzemdēja surogātmāte.

Nācies veikts asins analīzes, ko Kima gaidījusi ar lielu satraukumu: "Man gaidāms bērns, es mācos juridiskajā skolā. Tiešām bail, kad sāc domāt, kā tas mainīs manu dzīvi."

Un epizode noslēdzas ar to, ka ārsts Kimai piezvana un atklāj pavisam nepatīkamus jaunumus - pārbaudes uzrādījušas reimatoīdā artrīta un sistēmiskā sarkanās vilkēdes antivielas organismā. Kā vēsta interneta enciklopēdija "Wikipedia", sistēmiskā sarkanā vilkēde ir "hroniska autoimūna iekaisuma slimība, ko raksturo autoantivielas pret šūnu kodolu komponentiem organismā" .

"Vissmagākās komplikācijas ir nefrīts, neiroloģiskie traucējumi un ateroskleroze. Sistēmiskā sarkanā vilkēde ir pazīstama kā slimība, kas atdarina citu slimību simptomus," tiek norādīts. "Neskatoties uz izdzīvošanas izredžu uzlabošanos pēc glikokortikoīdu un citu imūnsupresīvo preparātu ieviešanas, mirstība no sistēmiskās sarkanās vilkēdes joprojām ir augsta," raksta "Wikipedia".

Pēc "Keeping Up With the Kardashians" jaunākās epizodes demonstrēšanas ēterā vairāki Ziemeļamerikas masu mediji sazinājušies arī par Kimu pašu, lai viņa par notikušo un savām izjūtām pastāsta vairāk. "Pēc ārsta viesošanās es par to uzzināju vairāk, un par to runāsim nākamajā sērijā," pastāstījusi Kardašjana, piebilstot, ka sākusi ārstniecības kursu. "Lai tiktu vaļā no simptomiem, nākas lietot zāles. Ilgu laiku izmēģināju visu dabisko, esam izvēlējušies to labāko ceļu, kas man piemērots, un paveicies, ka tagad viss atkal tiek kontrolēts."

38 gadus vecās Kardašjanas veselības problēmas šovā atainotas gana, viņa stāstījusi par cīņu ar psoriāzi, problēmām grūtniecības laikā. Un nu - jaunas likstas. Taču ne viens vien norāda - tas, ka tests uzrādījis antivielu klātbūtni, šajā gadījumā neliecina, ka Kardašjana tiešām ar vilkēdi sirgst. Pēc vienām veiktām asinsanalīzēm simtprocentīgas pārliecības būt nevarot, un Kimas teiktais, ka "visu redzēsiet nākamajā raidījumā", liecinot vien par mākslīgu intrigas saglabāšanu.

