Noskaties - klajā laists ilgi gaidītās vērienīgās pašmāju kara drāmas “Dvēseļu putenis” treileris

Pagodināti! No ASV ieradusies izcilā latviešu komponiste un prestižās Emmy balvas laureāte Lolita Ritmanis. Kopā ar režisoru viņa sāk darbu pie “Dvēseļu puteņa” oriģinālmūzikas. Mūzika dos jums iespēju vēl dziļāk izjust šo mums visiem svarīgo stāstu un līdzpārdzīvot filmas varoņiem, cīņā par neatkarīgu Latviju. Paldies Valsts kultūrkapitāla fondam un Latviešu Fondam par atbalstu! #dveseluputenisfilma Foto: Raimonds Birkenfelds