Mikijs Rurks atkal mainījis sevi līdz nepazīšanai

Aktieris Mikijs Rurks pārsteidzis savus fanus un TV skatītājus, kad nesen sniedza video interviju britu sarunu šovā „Good Morning Britain”. Aktiera savādais kovboja izskats ar grūtībām ļāva apvaldīt smaidu pat šova vadītājai Sūzenai Rīdai.

Rurks uz interviju bija uzcirties melnā kreklā un knapā vestē, ko atstājis neaizpogātu, lai varētu redzēt viņa kailās krūtis un tetovējumus uz tām. Viņam klēpī sarunas laikā sēdēja mazs sunītis, savukārt galvā aktieris bija uzlicis kovboju cepuri. Viņš bija aplicis jostu ar milzīgu sprādzi un rokā turēja spieķi. Jāatzīst, ka Rurka sejas vaibsti arī manāmi izmainījušies kopš aktiera pēdējās iziešanas sabiedrībā.

Mikijs Rurks ir viena no atpazīstamākajām sejām Holivudā, taču pat fani, kas pieņēmuši viņa līdzšinējās pārmaiņas, tagad jūtas šokēti, cik ļoti 66 gadus vecā kino zvaigzne mainījusies.

„Mikijs Rurks tagad izskatās kā mana tikko šķirtā tante, kas dodas uz tusiņu ar draudzenēm,” „Twitter” raksta kāds soctīklu lietotājs.

„Ja godīgi, es neesmu pārliecināts, ka tas vispār bija Mikijs Rurks,” prāto kāds cits.

„Mākslinieks, kas agrāk bija pazīstams kā Mikijs Rurks. Viņa ķirurgam vajadzēja pateikt, ka nu jau pietiek.”

„Man vajadzēja interviju skatīties, paslēpjoties aiz dīvāna.”

„Sāpīgi apkaunojoši, viņa seja ir kā no nakts murgiem! Bet viņš bija tik seksīgs filmā „9 ½ nedēļas.””

„Mikijs Rurks izskatās citādi. Drēbes viņam neder un izskatās viņš līdzīgi mana čoma mammai.”

