View this post on Instagram

Жүжигчин Киану Ривз 55 нас хүрлээ! Сайн жүжигчин, сайн хүн, Холливүүдийн хамгийн сонирхолтой баатруудын нэг гээд түүнийг тодорхойлох үгс маш олон бий. Түүнийг хайрлах шалтгаануудыг buro247.mn/culture хэсгээс уншина уу. —————— Happy 55 Keanu Reeves! We have collected the most love-able things about him on buro247.mn/culture section. #keanu_reeves reeves