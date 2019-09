Lindai Mūrniecei romantiskas attiecības ar Kristapu Valteru - abi esot karmiskie dvīņi

Kā raksta "Kas Jauns", to, ka Lindas Mūrnieces dzīvē ienācis kāds īpašs vīrietis, kopš augusta sākuma nojauš daudzi viņas sociālo tīklu sekotāji. Fotogrāfijās Linda izskatās starojoša un laimīga; parādās divas burbuļojošas šampanieša glāzes – te uz restorāna galda, te zālienā viņas lauku īpašumā; un vēl Linda ir atsākusi rakstīt par mīlestību – par to, ka „ir labi, ja līdzās ir kāds, kurš pieņem tevi tādu, kāds esi. Nemēģina pārtaisīt un mainīt”...

Lai arī cik negaidīti un neticami liktos, izrādās, šis īpašais vīrietis ir bijušais Latvijas izlases basketbolists Kristaps Valters, kas pēc ilgākas prombūtnes ārzemēs šovasar atgriezies dzimtenē. Pēc trīs gadus ilgas kopābūšanas viņam izirušas attiecības ar līdzšinējo dzīvesbiedri Lāsmu Jukoni, un tagad viņš regulāri redzams iegriežamies viesnīcā "Hotel Roma", ko vada kādreizējā iekšlietu ministre Linda Mūrniece.

Valters beidzot saticis cilvēku, kurš ne tikai ņem, bet arī dod

Par savu kopābūšanu pāris informējis tikai tuvākos draugus, no kuriem vairums bijuši patiesi pārsteigti. Lai gan publiski par attiecību uzsākšanu abi paziņot nesteidzas, sociālajos tīklos viņi pat necenšas slēpt abpusējās simpātijas. Sirsnīgi apkampušies, abi redzami atpūtā kafejnīcā "Ezītis miglā", tāpat Kristapa bildes publiskotas "Hotel Rom"a darbinieku kolektīva sporta spēlēs, kas norisinājušās etnogrāfiskajā viesu namā "Gungas". Arī saziņas vietnē "Twitter", apskatot Lindas Mūrnieces un Kristapa Valtera profilus, nepārprotami redzams, ka abi ir satuvinājušies un viens pret otru lolo siltas jūtas. Kristaps, piemēram, „dalījies” ar Lindas ierakstiem „Īstais ir tas, kurš atceras, ka tavam dzērienam vienmēr vajag klāt ledu” un „Īstais ir tas, ar ko kopā patīk mazgāt grīdas”. Tāpat sportists nācis klajā ar paziņojumiem: „Beidzot esmu saticis cilvēku, kurš no manis ne tikai ņem, bet arī dod” un „Kad satiekas karmiskie dvīņi, nekas nav neiespējams”, šādu parakstu pievienojot arī sociālās saziņas tīklā "Instagram" ievietotam foto, kur redzams kopā ar Mūrnieci.

Kristapa Valtera dzīvē nudien viss sāk „iet uz augšu” – viņš iestājies Latvijas Sporta pedaģijas akadēmijā, kā arī izlēmis savas basketbolista karjeras laikā gūtās zināšanas un prasmes likt lietā, kļūstot par bērnu un jauniešu basketbola treneri. Kā nojaušams, tieši Linda iedvesmojusi Kristapu atgriezties sportā. Nesen viņa kaismīgi atbalstīja Valteru "Krastu mačā", kas norisinājās Rīgas svētkos, – Kristaps basketbola laukumā izgāja pēc divu gadu pārtraukuma.

Tāpat žurnāls "Kas Jauns" raksta, ka pāris bijis manīts restorāna "Mazais Otto" vasaras dārzā, kur abi malkoja tēju un saulaino pēcpusdienu vadīja, dūdodami kā balodīši. Abi daudz smējās un izskatījās iemīlējušies un laimīgi.

Četras laulības un septiņi bērni

Kā Lindai Mūrniecei, tā Kristapam Valteram aiz muguras ir divu laulību pieredze; saskaitot kopā katra bērnus, sanāk septiņi.

2011. gadā izira toreizējās iekšlietu ministres ģimenes dzīve ar bērnu Helēnas un Haralda tēvu Raimondu Mūrnieku, bet piecus gadus ilgusī laulība ar libāniešu izcelsmes ārstu un politiķi Hosamu Abu Meri tika šķirta 2017. gada vasarā. Šovasar, kā zināms, Abu Meri apprecējās no jauna, par sievu apņemot LTV žurnālisti Lindu Krūmiņu, kas pārgājusi vīra uzvārdā, gādājot, lai Latvijā atkal būtu vismaz viena Linda Abu Meri.

Savukārt Kristaps Valters ar pirmo sievu Signi gredzenus mija 24 gadu vecumā. Abi kļuva par vecākiem meitai Keitijai un dēlam Valdim. 2011. gadā Kristaps un Signe izšķīrās. Ar otro sievu Džeinu Ansoni basketbolists apprecējās 2013. gada vasarā. Ģimenē dzimušas trejmeitiņas Tabita, Liora un Abigeila. Lai gan kopdzīve ar Džeinu Kristapam izira jau vairāk nekā pirms trim gadiem, juridiski laulību viņi šķīra aizvadītā gada augustā.

Tāpat žurnālam "Kas Jauns" Valters sniedzis atklātu interviju, pastāstot par to, kāpēc pēc ilgākas prombūtnes atgriezies Latvijā, kur tagad jūtas patiešām laimīgs.

Pārdomājis dzīvi

Pēdējo gadu Kristaps Valters pavadīja ārzemēs – Valmieras basketbola kluba bankrota dēļ zaudējis trenera amatu, viņš devās uz Franciju. Valters apmetās skaistā franču pilsētiņā Alpu pakājē Ansī, un Latvijas basketbola aprindās runāja, ka tur viņš strādā par taksometra šoferi. „Darīju visu ko. Naudu pelnīju gan ar tirdzniecību, gan tūrisma sfērā. Taksists gan nebiju. Strādāju tūrisma aģentūrā par menedžeri, man bija vairāki pienākumi, un viens no tiem bija klientu vadāšana – biju tāds kā gids, ne taksists,” paskaidro Kristaps, sakot, ka tieši šis laiks viņam bijis nepieciešams, lai pārdomātu un sakārtotu dzīvi.

„Dzīvoju kalnos, izbaudīju to vietu, un man ļoti iespaidoja apkārtnes ainavas. Es tur ieguvu jaunu enerģiju, jaunus kontaktus. Tur arī daudz ko pārdomāju. Man tiešām gribējās aizmukt prom no visiem, noslēgties, ieiet sevī un saprast, ko īsti gribu, kā dzīvot tālāk. Un tur man izdevās restartēties, pieņemt pareizos lēmumus. Lai gan vēl pirms pusgada biju pārliecināts, ka Latvijā vairs neatgriezīšos. Es biju iestrēdzis, un pats nezināju, kur,” atzīstas bijušais izlases basketbolists.

Vēlas palīdzēt Latvijas basketbolam

Kāpēc Kristaps pārdomāja un pameta Franciju? „Nezinu, kā lai pareizāk pasaka... Laikam jau atnāca atklāsme, ka jādzīvo citādi. Man tomēr bērni ir vēl mazi, viņiem vajag tēti. Izlēmu, ka atgriezīšos Latvijā bērnu dēļ. Tas ir viens no iemesliem, bet otrs – mani reāli satrauc tas, kas šobrīd notiek Latvijas basketbolā. Nevaru mierīgi noskatīties, kā jauniešu izlases zaudē spēli pēc spēles, ka jaunatnes basketbola sistēma iet nepareizā virzienā. Bet man tomēr dēls aug – Valdim šobrīd ir 12 gadu, viņš nopietni nodarbojas ar basketbolu, ir ļoti talantīgs. Es gribu, lai viņam Latvijā būtu iespēja spēlēt basketbolu augstā līmenī, progresēt, bet tas nebūs iespējams, ja līdzšinējā Latvijas Basketbola savienības vadība turpinās savu ceļu uz basketbola iznīcību Latvijā,” pukojas Kristaps Valters.

Valtera mērķis ir strādāt par jauniešu treneri kādā sporta skolā, ar laiku izveidot savu sporta akadēmiju vai pat atjaunot reiz tik populāro Valtera basketbola skolu, ko savulaik nodibināja viņa tēvs – slavenais basketbolists Valdis Valters. Lai īstenotu šīs ambīcijas, Kristaps lieliski apzinās, ka viņam nepieciešama atbilstoša izglītība. Tāpēc viņš nupat iestājies Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, kā arī plāno apmeklēt kursus, lai gada laikā iegūtu nepieciešamo sertifikātu, kas ļautu strādāt par treneri. Bet tikmēr viņš individuāli trenē savu dēlu un citus jaunos basketbolistus.

Kristaps arī ļoti vēlas studēt psiholoģiju: „Redzēšu, vai būs tam laika, taču uzskatu, ka psiholoģijas studijas palīdzētu turpmākajā karjerā. Gribu jaunajiem basketbolistiem būt kā mentors, mācīt viņus, lai viņi nepieļautu tādas kļūdas, kādas pieļāvām mēs – mūsu basketbolistu paaudze.”

Kristaps Valters. Ar sirmumu matos, un nu jau arvien vairāk līdzinās savam tēvam Valdim Valteram. (Foto: Juris Rozenbergs)

Vairs nevaino citus

Sarunājoties ar Kristapu Valteru, uzreiz pamanāms, ka viņš kļuvis prātīgāks, vairs nav tik straujš. Uz iebildi, ka ar gadiem kļuvis gudrāks, Kristaps iesmejas: „Muļķis nekad neesmu bijis, bet jauns un traks gan. Daudz kam esmu izgājis cauri, guvis pamatīgu dzīves pieredzi gan sportā, gan veselībā, gan darba jautājumos, gan attiecībās. Es no šīs dzīves mācos.

"Vienmēr esmu uzsvēris, ka savās neveiksmēs nevajag vainot nevienu citu kā tikai sevi pašu. Saku – paskaties spogulī, un sapratīsi, kas vainīgs.”

Tā Kristaps domā tagad, bet agrāk, kā zināms, viņš neveiksmēs vainoja visus citus, tikai ne sevi. Arī tajā skandalozajā 2009. gadā, kad zvaigžņotā Latvijas basketbola izlase izgāzās Eiropas čempionātā. Toreiz Kristaps Valters komandas neveiksmēs vainoja pat fanus, kurus nosauca par pajoļiem...

„Nu jā! Agrāk tā bija. Tas 2009. gads bija patiešām traks, daudzi nemaz nezina, kas toreiz notika patiesībā. Visi zina tikai to, ka mēs pamatīgi uzdzīvojām, ka vairākus diskvalificēja no Latvijas izlases. Bet vai kāds zina, kā LBS ģenerālsekretārs Edgars Šneps man lūdzās, lai es pierunāju Andri Biedriņu atgriezties izlasē? Kad Biedriņš to pameta pēc tam, kad no komandas patrieca Kasparu Bērziņu, un tāpēc bija cieši izlēmis nespēlēt čempionātā. Šneps bija gatavs man izdarīt visu, lai es palīdzētu atrast Biedriņu. Es to izdarīju, iesaistīju tēvu, Biedriņa vecākus, un visi kopīgām pūlēm pārliecinājām Biedriņu. Šnepa galva būtu ripojusi, ja to gadu NBA viena no zvaigznēm neatgrieztos izlasē. Un kas notika pēc tam? Neviens paldies nepateica, bet pateicības vietā mani pataisīja par lielāko grēkāzi,” joprojām par notikušo dusmojas Kristaps.

Viņš gan nenoliedz, ka sods bija pelnīts, ka basketbolisti nedarīja godu Latvijas izlasei un sabiedrībai. „Kādi mēs bijām, tādi bijām. Taču mēs bijām profesionāli sportisti. Es, piemēram, nevienu treniņu neesmu nokavējis un vienmēr esmu trenējies ar maksimālo atdevi. Jā, es par saviem grēkiem pelnīti saņēmu trīs gadu diskvalifikāciju, taču man pat nedeva otro iespēju. Man neļāva pierādīt, ka esmu mainījies, ka esmu labojies. Es tad biju pašos labākajos spēka gados, spēlēju Eiropas top klubos, biju gatavs palīdzēt Latvijas izlasei, taču nē – Šneps savu ambīciju un gļēvuma dēļ šādu iespēju nepieļāva,” teic Kristaps, kurš pirms kāda laika sociālajos tīklos bija paziņojis, ka šā brīža Latvijas basketbola izlašu neveiksmes esot viņa uzliktais lāsts.

„Nu kas tas par lāstu?” smejas Kristaps un paskaidro: „Lāstu neuzliku, vienkārši viss dzīvē nāk atpakaļ – Šneps un LBS izbauda savas augstprātīgās rīcības sekas. Un te ir rezultāts – Latvijas basketbols cieš neveiksmi pēc neveiksmes. Tikai viņi turpina darboties, it kā nekas nebūtu noticis! Kā viņiem nav neērti vēl turēties pie sava krēsla? Es no kauna sen jau būtu demisionējis!”

Atzīst savas kļūdas

Kristaps Valters neuzskata, ka ar savu dzīvesveidu būtu noracis sportisko karjeru. Apdedzinājies gan ir. Viņš arī paskaidro, kāpēc ir viens no tā dēvētās zudušās basketbola paaudzes. „Mēs visi bijām padomju laika bērni, kuriem ilgi nekā nebija, bet nu pēkšņi varēja dabūt visu. Tāpēc mēs arī baudījām dzīvi pēc pilnas programmas, nedomājot par sekām. Mēs bijām maksimālisti: ja spēlējām basketbolu, tad to darījām ar maksimālu atdevi, ja dzīrojām, tad arī maksimāli intensīvi. Protams, kad kļuvu vecāks, kad man bija jau kādi 28 gadi, sāku domāt, ka šīs izklaides sāk traucēt sportiskajai karjerai. Bet agrāk par to pat nedomāju! Mēs bijām kā no ķēdes norāvušies. Līdz 16 gadu vecumam vecāki mūs ar brāli nelaida ārā no mājas, mūs audzināja stingrā režīmā. Mēs tikai trenējāmies un skatījāmies, kā citi vienaudži dodas izklaidēties. Bet, kad mūs beidzot no šīs siksniņas palaida vaļā, tad aizskrējām kā raķetes. Un nespējām laikus nobremzēt. Bet es pie tā vecākus nevainoju. 19 gadu vecumā jau pelnīju tādu naudu, kāda vairumam pat sapņos nerādījās. Varēju atļauties visu, kas vien bija pieejams un pat vairāk... Tas arī samaitāja,” atceras Kristaps.

Tagad viņš savas kļūdas sapratis. „Žēl, ka toreiz mums nebija kāda, kurš pamācītu, kā rīkoties, kā nešķiesties ar naudu, kā ievērot režīmu. Tāpēc arī gribu apgūt psiholoģiju un mācīt jaunos basketbolistus, lai viņi nepieļautu mūsu kļūdas. Jau tagad, strādājot ar jauniešiem, viņiem nestāstu tikai par basketbolu. Arī savam dēlam, ar kuru nebiju kopā pēdējo pusotru gadu, stāstu, kas ir naudas vērtība, kā rīkoties ar nopelnīto, ko vispār var atļauties, kā tērēt. Lai nebūtu tā, ka pie pirmā lielā līguma visa nauda tiek notriekta muļķībās.”

Atjauno kontaktus ar bērniem

Atgriezies Latvijā, Kristaps Valters atjaunojis kontaktus ar iepriekšējām ģimenēm un bērniem palīdz, cik vien iespējams. „Tas ir tikai laika jautājums, lai visu sakārtotu un bērniem nekā netrūktu. Keitija jau ir liela – viņai būs 17 gadu, Valdiņu ņemšu savā paspārnē un trenēšu, bet ar trim jaunākajām meitām tagad tiekos vismaz divreiz nedēļā. Tas ir tik forši, ka kontakts atjaunojies, ka attiecības uzlabojas, ka pats esmu sapratis, ka šī ir pareizā rīcība. Pazaudēt visu var ļoti viegli, turklāt uz visiem laikiem. Labi, ka tik tālu nenonācu,” pateicīgs ir bijušais basketbolists.

Kristaps arī uzsver, ka nu jau vairāk nekā mēnesi ir izšķīries no līdzšinējās draudzenes Lāsmas Jukones. „Neesam kopā kopš jūlija vidus. Es nezinu, kas man ir ar tām sievietēm – vai nu es viņas līdz galam neizprotu, vai arī viņas mani neizprot? Varbūt pie vainas ir tas, ka esmu pārāk enerģisks, ka man dzīve var mainīties strauji un kardināli?” aizdomājas Kristaps, kuram tagad ir attiecības ar Lindu Mūrnieci.

„Teikšu godīgi – tieši Linda bija viens no iemesliem, kāpēc atgriezos Latvijā. Jo viņa mani uzvirzīja uz pareizā ceļa. Satiekot Lindu, esmu saticis cilvēku, kas izmainīja manu dzīvi. Esam daudz laika pavadījuši kopā, daudz runājuši... Linda man ir autoritāte. Man nekad nav bijusi autoritāte, izņemot tēti, protams, un nu man tāda ir Linda. Esmu saticis cilvēku, draugu, kurš beidzot man dod – palīdz ar padomiem, atbalsta –, nevis tikai prasa un prasa. Agrāk es biju tas devējs, kurš palīdzēja vienam, otram, trešajam. Ne tikai ar naudu, bet arī ar padomu, ar atbalstu, ar enerģiju, ar pareizā virziena norādīšanu. Bet, kad es biju bedrē, visi draugi, kuri ap mani spietoja, kad biju slavas zenītā, pēkšņi pazuda. Neviens nepalīdzēja. Bet tad es satiku Lindu. Viņa bija tā, kas pārliecināja, ka mans uzvārds ir vērtība, ka tas ir jāizmanto citādi, ka man sevi ir jārealizē jomā, kuru vislabāk pārvaldu. Viņa deva man to atspērienu, lai es dzīvē nostātos uz pareizā ceļa. Linda ir kā mans mentors, mans dzīves skolotājs.”

Kas ir Kristaps Valters

Kristaps Valters dzimis 1981. gada 18. septembrī slavenā latviešu basketbolista Valda Valtera un Zentas Valteres ģimenē. Kopā ar vecāko brāli Sandi Valteru bija vieni no spilgtākajiem basketbolistiem Latvijā 2000.–2010. gadā.

Profesionālo basketbolista karjeru uzsāka 1998. gadā komandā "Brocēni/LMT", bet jau 19 gadu vecumā noslēdza līgumu ar Turcijas klubu "Muratpasa". 1998. gadā, būdams Latvijas U-18 izlases pamata saspēles vadītājs, palīdzēja izcīnīt 4. vietu Eiropas čempionātā, bet nākamajā gadā Latvijas izlases sastāvā pasaules U-19 čempionātā izcīnīja 9. vietu. 2001. gadā debitēja Latvijas pieaugušo izlasē, no kuras tika diskvalificēts uz trim gadiem pēc 2009. gada Eiropas čempionāta par sportiskā režīma pārkāpumiem. Spēlējis vairākos Eiropas augstākā līmeņa klubos, 2017. gada beigās pievienojās Latvijas Basketbola līgas klubam "Valmiera/Ordo", taču pēc divām spēlēm veselības problēmu dēļ beidza profesionālā basketbolista karjeru, kļūdams par komandas treneri.

Divreiz precējies, piecu bērnu tēvs. No pirmās laulības ar Signi Valteri ir meita Keitija un dēls Valdis, bet no otrās laulības ar Džeinu Ansoni (šīs attiecības izjuka 2017. gada rudenī) ir trīs meitas – Abigeila, Tabita un Liora.