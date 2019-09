FOTO: grupa "Instrumenti" ar klausītāju tūkstošiem aizpilda Daugavas stadiona tribīnes

Viņa teica, ka pašreiz konkrēti dati vēl nav apkopoti, taču provizoriskās aplēses liecina, ka koncertu apmeklējuši aptuveni 16 000 - 17 000 apmeklētāju.

Koncerts aizritējis mierīgi, bez starpgadījumiem.

Jau ziņots, ka sestdien Rīgā, Daugavas stadionā, notika grupa "Instrumenti" koncerts, kuru iesildīja dziedātāja Aminata.

"Instrumentu" dalībnieks Jānis Šipkēvics sacīja, ka vērienīgajā koncertā varēs dzirdēt gan dziesmas no albuma "Tru", gan no šajā gadā klajā laistā albuma "Cilvēks". Šipkēvics atklāja, ka daļu no koncerta iepriekš varēja redzēt koncertos Kuldīgā un Alūksnē, taču Daugavas stadionā šie koncerti tiks apvienoti vienā.