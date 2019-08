1. Pasūtīt maltīti, kas nav ēdienkartē

Stīvs Dublanika, grāmatas "Paldies par dzeramnaudu - ciniska oficianta atzīšanās" autors, norāda, ka restorāni jau laikus ir sagatavojušies pagatavot tieši to, kas atrodams ēdienkartē, tāpēc cilvēkiem nevajadzētu būt pārsteigtiem par to, ka ne visām viņu vēlmēm iespējams izdabāt. "Kad pasūti kaut ko tādu, kas nav ēdienkartē, tu liec šefpavāram gatavot to, ko viņš parasti negatavo, tāpēc negaidi, ka pasniegtā maltīte būs augstākās kvalitātes," norāda Dublanika.

2. Ierašanās lielā cilvēku grupā

Tava dzimšanas diena vai izlaidums, vai vienkārši kāda svinīga diena, kuru vēlies pavadīt tuvinieku lokā. Pasākumu koordinatore Dženifera Vudija norādījusi, ka pastāv ļoti maza iespēja, ka restorāns 20 cilvēkiem spēs nodrošināt vietu pie viena galdiņa. Turklāt jāņem vērā, ka jāapbruņojas arī ar pacietību, jo lielām grupām maltīti nāksies gaidīt daudz ilgāk nekā parasti. Šī iemesla dēļ ir ļoti būtiski atcerēties, ka nepieciešams piezvanīt iepriekš un noskaidrot, vai attiecīgajā iestādē būsi apmierināts ar servisu arī lielā cilvēku grupā.

3. Ēdienu pasūtīšana no bērnu ēdienkartes

Ja uz restorānu dodies kopā ar bērnu, centies pieradināt viņu nepasūtīt no bērnu ēdienkartes. Speciālisti norāda, ka mūsdienās šīm ēdienkartēm arvien vairāk tiek noteikti vecuma limiti, pretējā gadījumā ēdināšanas iestāde nespētu nopelnīt.

4. Nemitīga skatīšanās telefona

Ja pie tevis pienāk viesmīlis, lai pierakstītu pasūtījumu, bet tu viņu ignorē, jo pavadi laiku sociālajos tīklos, tas var būt ļoti kaitinoši. Šajā sakarā ir būtiski atcerēties vienu zelta likumu: ja vēlies, lai tev restorānā pievērš uzmanību, dari to pašu.

5. Pārāk daudz jautājumu uzdošana

Ja oficiantam jautāsi pilnīgi visas ēdiena sastāvdaļas, taču tās skaidri un gaiši aprakstītas ēdienkartē, vari būt drošs, ka viņu aizkaitināsi. Tas pats attiecas arī uz vīna karti.

6. Došanās uz restorānu ar skaļiem bērniem pašā aizņemtākajā laikā

Ja vēlies uz restorānu doties kopā ar bērnu, droši dari to, tomēr izdomā kārtīgi, vai tiešām nepieciešams to darīt pašā aizņemtākajā laikā, kas parasti ir no plkst. 19:00 līdz 21:00. Bērni var būt neparedzami un skaļi, kas galu galā var izraisīt pamatīgu jucekli.

7. Pārāk ilga domāšana

Ja sēdi pie galda un nepēti ēdienkarti, nesūdzies arī par to, ka tavs ēdiens pārāk ilgi tiek gatavots. Lai process virzītos bez aizķeršanās, iepazīsties ar ēdienkarti tad, kad apsēdies pie galda, lai varētu pasūtīt kāroto pēc iespējas ātrāk.

8. Oficiantu spēju apšaubīšana

Pirms darba uzsākšanas lielākoties viesmīļi restorānos ir izgājuši apmācības, tāpēc šie cilvēki zina, ko dara. Viesmīļiem nepieciešams uzticēties, tāpēc nav nekādas vajadzības vairākkārt pārjautāt, vai viss pierakstīts pareizi. Tāpat ieteicams uzticēties viesmīlim arī tad, ja viņš uzskata, ka pasūtījumu atcerēsies no galvas.

9. Ēdiena atgriešana

Ja tev pasniegts ēdiens, kuru nepasūtīji, droši vērsies pie viesmīļa un kļūme noteikti tiks labota, tomēr, ja uzskati, ka tava vista ir nedaudz sausāka nekā biji gaidījis, neizgāz savas dusmas. Tava gaume var atšķirties, turklāt ne jau oficiants pagatavoja tavu maltīti. Speciālisti norāda, ka ēdienu ieteicams atgriezt vien gadījumos, kad esi pārliecināts par to, ka kaut kas nav tā kā pienākas.

10. Viesmīļa vainošana

Nav nekādas vajadzības sūdzēties par katru sīkumu, kas tev nepatīk. Atceries, ka viesmīlis tavu ēdienu nepagatavoja. Nav nepieciešams rīkot scēnu, tā vietā informāciju par lietām, kas nav patikušas, iespējams pateikt viesmīlim arī pieklājīgi un mierīgi.

11. Pārāk neliels pasūtījums

Ja ierodies restorānā ar vēl četriem cilvēkiem un visi kopā vēlaties tikai vienu vīna pudeli, jums iespējams vajadzētu doties kaut kur citur. Ja pasūtījums ir neliels, oficiantam būs vairāk nekā skaidrs, ka arī dzeramnauda būs tāda pati.

12. Dalītais čeks

Saprotams, ka kopīga čeka saņemšana cilvēkiem, kuri vēlas to sadalīt vairākās daļās, var būt apgrūtinoši, tomēr arī viesmīlim, kuram, iespējams, jāapkalpo vēl vairāki galdiņi šī rēķināšana var aizņemt pārāk daudz laika. Tā vietā speciālisti iesaka klientiem jau laikus rēķināt līdzi, lai atvieglotu situāciju gan sev pašiem, gan oficiantam.

13. Pārāk ilga uzkavēšanās

Pēc tam, kad esi norēķinājies par maltīti, oficianti cer, ka drīz vien dosies prom, lai galdiņu būtu iespējams sagatavot nākamajiem klientiem. Īpaši kaitinoši tas ir brīžos, kad restorāns ir pilns un rindā uz galdiņu gaida arī citi cilvēki.

14. Nepacietība

Neizrādi savu nepatiku, ja pasūtītā maltīte vai dzērieni nav atnesti tik ātri, cik biji gaidījis. Nav nekādas vajadzības izgāzt dusmas uz viesmīli, jo tādā gadījumā, visticamāk, arī pretī saņemsi ne to labāko apkalpošanu. Speciālisti norāda, ka pirms vai pēc pasūtījuma veikšanas klienti no oficianta var pieklājīgi noskaidrot aptuveno gaidīšanas laiku, lai nerastos nekādi pārsteigumi.

15. Ignorēšana

Kad oficiants tev atnes ēdienu un jautā, kurā pusē to novietot, neignorē viņu. Viesmīļi, kuri katru dienu apkalpo neskaitāmi daudz cilvēku, nevar atcerēties, kurš no klientiem pasūtījis kuru ēdienu, tāpēc nav nepieciešams par to dusmoties.

16. Pārāk daudz vēlmes

Atceries, ka, visticamāk, visā restorānā vai kafejnīcā neesi vienīgais klients, tāpēc viesmīlim ir jāuztraucas arī par citiem cilvēkiem. Ja regulāri traucēsi un katru detaļu prasīsi atsevišķi, oficiants kļūs aizkaitināts. Tā vietā sagaidi, kad viesmīlis pie tevis pienāk un pajautā vairākas lietas vienā piegājienā.

17. Izlikšanās, ka esi smalkā restorānā, kad neesi

Ir būtiski atcerēties, ka saņem to, par ko samaksā, tāpēc negaidi, ka vienkāršā kafejnīcā tiksi apkalpots tāpat kā smalkā restorānā.

18. Nereālas cerības

Atceries, ka parasti vienu galdiņu apkalpo viens oficiants, tāpēc nesāc uztraukties brīdī, kad visi pasūtītie ēdieni netiek atnesti vienlaicīgi. Viesmīlim ir tikai divas rokas un, visticamāk, pārējie ēdieni tiks atnesti uzreiz pēc tam.

19. Māšana ar roku

Kādreiz māšana ar roku vai knipju sasišana, lai pie tevis pienāktu oficiants, bija normāla parādība, taču ne tagad! Šāda klientu uzvedība tiek uzskatīta par rupju un nepieklājīgu.

20. Pārāk neliela dzeramnaudas atstāšana

Eksperti norāda, ka oficiantam ir pieklājīgi dzeramnaudā atstāt 10-20% no rēķina summas. Savukārt vien pāris centu atstāšana tiek uzskatīta par necienīgu.