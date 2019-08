View this post on Instagram

Aizvērt durvis uz kaut ko, kas bijusi milzīga dzīves daļa, prasa drosmi. Pirms dažām dienām pieņēmu lēmumu atvadīties no sava mīļā @maminuklubs Jā, vairs svētdienu rītos nedzirdēsiet mani sakām - “Labrīt Māmiņu klubā!”, ko biju teikusi simtiem reižu. Tas nav tā vienkārši, jo šis raidījums ir bijusi mana ikdiena, mans dzīves veids. Abi mani bērni ir izauguši Māmiņu kluba filmēšanas laukumā, komandas auklēti un samīļoti. Man patīk kā viens brīnišķīgs cilvēks nesen sacīja - tas ir kā vingrot uz trapeces, ir jāatlaiž rokas un jāļaujas brīvajam kritienam, lai aizsniegtos līdz nākamajai trapecei, pie kuras pieķerties. Jaunais var sākties tad, kad palaižam veco. Es joprojām mīlu mammas un mamma es būšu vienmēr, taču mani bērni ir paaugušies un saprotu, ka aizrautība mani nes citā virzienā. Vairāk par visu mani interesē sievietes un tas, ko es varu darīt, lai mēs dzīvotu sakarīgākas dzīves, lai mēs brīvi realizētu sevi un netrīcētu bailēs par to, ka esam pārāk stipras un kaut kādas nederīgas, jo neatbilstam sazina kādām prasībām. Jā, mums ir šī mammas loma, taču tā nav visa dzīve, lai cik grūti to būtu dzirdēt brīdī, kad esam mazu bērnu mammas. Es līdz kosmosam un atpakaļ esmu pateicīga par to, ka jūs, manas mīļās, esat šeit tik atsaucīgas, ka tas, ko daru, jums noder un ir sajūta, ka jums varu būt ceļa biedrs! Protams, ka aiziet no aizrautīga darba, kur tevi skatītāji ir mīlējuši, ir izaicinājums, jo ir tik kārdinoši palikt - viss zināms, labi atstrādāts, applausi un tituls, kuru piekabināt klāt, kur vien eju. Un tad ir tā sajūta, ka es gribu vairāk - brīvi un ar spēku darīt to, kas mani pašu ceļ. Es šobrīd esmu starp šīm divām trapecēm - no vienas atlaidusi satvērienu, ir sajūta, ka tepat jau ir nākamā. Vēliet man spēku, sirds gudrību un prieku par to, ko daru, tas viss noderēs! . . #pārmaiņas #bebrave #maminuklubs