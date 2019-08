Solvita Āboltiņa un citi viesi - kas īsti ieradās uz Lindas un Hosama Abu Meri kāzām

Kā jau ziņots, kāzas Mālpils muižā notika sestdien, 10. augustā, un precēta vīra godā Hosams iesoļoja, būdams jaunā amatā - nesen viņš iecelts par Libānas goda konsulu Latvijā. Hosams Abu Meri, neievēlēts 13. Saeimā, gada sākumā apstiprināts par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ārštata padomnieku sabiedrības integrācijas jautājumos, bet šovasar kļuvis par Libānas goda konsulu. Tā nu Linda tagad ir ne tikai Latvijā zināma žurnāliste, bet arī konsula kundze.

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", jaunais pāris kāzu norises vietu un laiku turējis slepenībā – to zināja tikai paši tuvākie radi un draugi.

Hosama un Lindas kāzās bijuši vairāki desmiti viesu. (Foto: Aculiecinieka)

Arī kāzu vietā Mālpils muižā, kuras ieeju šoreiz rotāja uzraksts „Apmeklētājiem slēgts!”, par visu bija padomāts tā, lai svinības būtu slēptas no ziņkārīgo acīm. Pat pie blakus esošā veikala sanākušajiem mālpiliešiem pasākuma organizatori pārliecinoši teica, ka te nekādu kāzu neesot – lepnajos auto sabraukušie un šiki ģērbušies viesi esot ieradušies uz kādām dzimšanas dienas svinībām. Un tā varēja arī padomāt, jo neviens auto nebija rotāts ar tradicionālajām kāzinieku lentēm. Vienīgais, kas nodeva, ka muižā tomēr tiks svinētas kāzas, bija ar līgavas pušķi izrotāts auto, kas nevis piestāja pie muižas autostāvvietā, bet lielā ātrumā iebrauca pa muižas vārtiem. Tiesa gan, šis auto visai ātri pazuda no stāvvietas muižas iekšpagalmā, līdz ar to ārēji nekas vairs neliecināja, ka šīs būtu kāzu svinības.

