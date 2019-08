Kā Andželina Džolija nosvinēja dēla Medoksa 18. dzimšanas dienu

Medoksam jau 18! Rudenī viņš dosies uz Dienvidkoreju, lai uzsāktu studijas. (Foto: 4CRNS, WCP / BACKGRID/All Over P/ Vida Press)

Grāmatas “Vispirms viņi nogalināja manu tēvu”/“First They Killed My Father” (šo darbu Džolija vēlāk atspoguļoja kino filmā, kas bija viņas debija režijā) autore Lounga Unga savā “Facebook” lapā parādījusi fotogrāfijas no kopīgām pusdienām, kuras ieturējusi ar Andželinu Džoliju un viņas vecāko dēlu.

“Andželina un Medokss aizvadītajā nedēļā apciemoja mani Klīvlendā, lai nosvinētu Medoksa gaidāmo 18. dzimšanas dienu,” raksta Unga. “Mēs sākām ar pusdienām “Market Garden Brewpub” krodziņā, apmeklējām Ohaio Pilsētas saimniecību, kas izstrādājusi palīdzības programmu bēgļiem, un devāmies uz Klīvlendas mākslas muzeju! Es satiku Medoksu, kad viņš bija tikai gadu vecs. Šodien viņam paliek jau 18, un viņš gatavojas uzsākt studijas koledžā! Tik lepna. Daudz laimes dzimšanas dienā, Medoks!”

Andželina Džolija un Lounga Unga Britu kinoakadēmijas balvu ceremonijas vakarā aizvadītajā gādā. (Foto: James Gourley/BAFTA/REX/ Vida Press)

Slavenību žurnāls “People” informē, ka jau šoruden Medokss dosies uz Dienvidkoreju, lai studētu. Jaunietis pieteicies studijām Jonsejas universitātē, kur mācīsies bioķīmiju.

Andželina Džolija ar vidiem sešiem bērniem Parīzē aizvadītajā gadā. (Foto: No Credit / BACKGRID/ Vida Press)

“Viņu pieņēma arī citās universitātēs, bet viņš izvēlējās Jonseju,” kāds paziņa norādījis žurnālam “People”. “Viņš mācās korejiešu valodu. Viņam ir neskaitāmas valodas stundas nedēļā, lai sagatavotos [dzīvei un studijām Korejā].”

Džolija ar dēlu aizvadītajā gadā apmeklējuši vairākas mācību iestādes Dienvidkorejā. Aktrise pavadīšot dēlu arī viņa ceļā uz koledžu.

“Mamma viņu pavadīs jau augustā,” norādījis zinātājs. “Viņa ļoti lepojas. Viņai Medokss ļoti pietrūks, bet viņš ir gatavs jaunajam dzīves posmam.”