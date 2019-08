"Mēs ar Lieni, lai arī esam apspriestākie cilvēki LV šovbiznesā, papētot to tuvāk, vakar uz mirkli apstulbām.

Uz mirkli. Kad sapratām.

Ka mēs negribam būt DAĻA NO TĀ MURGA.

Mēs negribam būt daļa no tāsaucamā Latvijas šovbiznesa.

MĒS GRIBAM BŪT TIEŠI UN TIKAI MĒS.

Mēs negribam būt daļa no pasākuma, kur 70% no tā saucamajiem " māksliniekiem" ir savu bērnības elku "wannabe". Dons-Fredijs Merkurijs, Prāta Vētra- U2, utt.

Biznesā, kur viss ir draugu būšana, un mūzika kā tāda ir kaut kādā 4 plānā.

Pasākumā, kurā kruts ir nevis tas, kuram labāka dziesma, bet tas, kurš labāk māk manipulēt ar mūsu erudītās tautas apziņu.

Es vakar TV redzēju, kā 50 gadīgs džeks ar kaifu dziedāja, ka "zivis dzīvo ūdenī, ūdenī".

Šovbiznesā, kur valsts pat TOP mākslinieki par naudu pērk skatījumus "YouTube", lai tikai uzturētu ilūziju par to, ka ir pieprasīti, vienalga, kāds gabals, labs, vai nekāds. Stulbā tauta ieraudzīs ciparus, un padomās, ka ne jau bez iemesla cipari ir tādi, jo savas gaumes nav. Šovbiznesā, kur vieni un tie paši cilvēki var vienlaicīgi dziedāt par siltu sirdi un lieliem pupiem un lielām pakaļām. Un nevienam nav jautājums - a kam ticēt - Maratam, kurš saka, ka meitenes vajag mainīt kā čipsu pakas, vai Maratam, kurš zin, ka debesis iekrita tevī...Tad vispār ir tāds tikai Latvijas fenomens, ka viena grupa var būt divas grupas (jo mazajā tirgū ar vienu grupu izvilkt ir pagrūti) ar pilnīgi diametrāli pretējām ideoloģijām un vēstījumu, bet nevienam tas netraucē. Vienvārdsakot pilnīgs po kurš ir kurš, un kurš ko vēstī.

Ja Jūs esat Skulme un Kivičs, un it kā neiederaties kopējā liekulības, manipulēšanas ar klausītāju apziņu un melu ainā, lai gan zāles līdz 300 cilv. ir pilnas, Jūs momentā uzzināsiet, kā tas ir patiesībā, ka, ja tu esi godīgs savās izpausmēs un publiskajās aktivitātēs un sajūtās, tu esi it kā jocīgs, bet, ja tu melo, tad, super, nāc bariņā. Paldies kosmosam, ka mums ir domubiedri, kuri mūs saprot. Ir sajūta, ka gandrīz visi spēlē dubultu spēli, ir ar divām sejām un izliekas citu priekšā, ka ir draugi, lai jau mirkli vēlāk viņus aiz muguras nodirstu. Ir sajūta, ka pat tuvākie cilvēki ir "klusie telefoni". Nevar teikt, ka visi cilvēki ir ļauni un tā... Cilvēki ir vienkārši nobijušies tikai no viena jautājuma - KAS BŪS AR MANI? KAS BŪS AR MANI??? Interesantākais ir tas, ka rīt mēs pamodīsimies jaunā melu un izkropļotas realitātes pasaulē.

Un, ja mēs runājam par LV šovbiznesu un nevaram saprast, kāpēc mums starptautiski neiet, tad tas ir tāpēc, ka mūsu mākslinieki melo. Un, protams, trūkst talanta, bet to skaļi nepateiks neviens. Kam respekts šogad - Ansim, kuru personīgi nepazīstu. Man ir sajūta, ka viņš nedirš. P.S.Patiesību var rakstīt arī skaidrā, paldies," vēstīts Kiviča rūgtajās pārdomās feisbukā.

