Koncerts, kuru varēja dzirdēt pat Pierīgā - "Rammstein" Lucavsalā pulcē 45 000 klausītāju

Par koncertu atzinīgus vārdus teic tie, kas to vēroja klātienē - šovs bijis iespaidīgs. Savukārt par skaņu nudien neviens nav varējis sūdzēties: apskaņošana bija tik augstā līmenī, ka pat tie, kas koncertu neapmeklēja, varējuši dziedāt līdzi.

Koncertā četri aizturētie

"Rammstein" koncerta laikā Valsts policija aizturējusi kopumā četrus cilvēkus - divus saistībā ar alkohola lietošanu, vienu par sīko huligānismu un vienu par bezpilota lidaparāta jeb drona nesankcionētu palaišanu tiešā pasākuma norises vietas tuvumā, informēja policijas pārstāvis Ansis Pumpurs.

No divām personām, kuras aizturētas saistībā ar alkohola lietošanu un atrašanos sabiedriskā vietā pārmērīgā reibumā, viena bijusi nepilngadīga. Arī trešā persona, kura aizturēta par sīko huligānismu, bija lietojusi alkoholu, pastāstīja Pumpurs. Savukārt ceturtā aizturētā persona koncerta norises vietas tiešā tuvumā bija bez atļaujas un iepriekšējas saskaņošanas palaidusi dronu. Persona tika aizturēta un saistībā ar notikušo sākta administratīvā pārkāpuma lieta, kas tiks nodota izskatīšanai Civilās aviācijas aģentūrai. Ņemot vērā pasākuma raksturu un apmeklētāju skaitu - aptuveni 45 000 cilvēku -, var teikt, ka koncerts noritējis mierīgi ar nelieliem ekscesiem.

Par troksni zvana pat no Baložiem

Policijas pārstāvis atzina, ka pēc koncerta transportlīdzekļu vadītājiem Lucavsalas apkaimē nācās saskarties ar neērtībām, kad ļaužu pūļi šķērsoja brauktuvi tam neparedzētās vietās, taču, ņemot vērā satiksmes infrastruktūru, no tā izvairīties esot gandrīz neiespējami, tieši tāpēc sabiedrība jau iepriekš tika brīdināta. Kopumā cilvēki izklīduši diezgan mierīgi un ātri, lielākoties ejot kājām, kā to bija aicinājuši pasākuma rīkotāji un kārtībsargi. Pumpurs arī apliecināja, ka sabiedriskais transports pēc koncerta kursēja pastiprinātā intensitātē un cilvēki to izmantoja. Rīgas reģiona Kārtības policijas pārvaldes priekšnieka vietnieks arī pastāstīja, ka koncerta laikā policija saņēmusi daudzu iedzīvotāju zvanus, kuri sūdzējušies par troksni. Zvanītāji bijuši arī no attālākiem Rīgas mikrorajoniem, tai skaitā Juglas, kā arī no Pierīgas - Ķekavas no Baložiem.

Vaicāts par pasākumā pazudušajām un atrastajām mantām, Pumpurs stāstīja, ka līdz naktij bija atrasta tikai viena bankas karte, taču viņš neizslēdza, ka tuvākajā laikā tiks saņemti vēl kādi iesniegumi par koncerta laikā pazudušām vai atrastām lietām.

Saistītās ziņas "Rammstein" koncerts vārda tiešā nozīmē piedārdina visu Rīgu "Rammstein" koncerts paralizējis satiksmi daļā galvaspilsētas Šodien Rīgā uzstājas "Rammstein" - lūk,14 traki stāstiņi par pasaulslaveno grupu