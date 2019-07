ASV prezidenta vecākais dēls Donalds Tramps juniors. (Foto: John Chapple/MEGA / Vida Press)

Dziedātāja Obrija O’Deja atzinusies, ka 2011. gadā viņai bija romāns ar nākamā ASV prezidenta vecāko dēlu Donaldu Trampu junioru. TV šovā „Ex on the Beach” O’Deja pirmo reizi publiski Trampu junioru nosaukusi par savu bijušo, lai gan īsu brīdi pirms tam bija raksturojusi kā „dvēseļu biedru”.

Kāds no abu kopējiem paziņām slavenību žurnālam „People” pastāstījis, ka O’Dejas un Trampa juniora dēkai pienākušas beigas 2012. gadā, kad prezidenta dēla sieva Vanesa (41) uzgājusi seksuāla rakstura īsziņas vīra tālrunī, ar kādām viņš apmainījies ar O’Deju. Donalda juniora pārstāvis tolaik neatbildēja uz žurnāla „People” aicinājumu komentēt radušos situāciju.

Tramps juniors un Vanesa par šķiršanos paziņoja pērnā gada martā, pēc tam, kad sieva pēc 12 gadu laulības dzīves bija tiesā iesniegusi šķiršanās prasību. Pārim ir pieci kopīgi bērni.

Slavenību žurnālam „People” nule kā izdevies iegūt vaļsirdīgu interviju, kurā Obrija O’Deja bija gatava pastāstīt par savām izirušajām attiecībām ar Donaldu Trampu junioru.

Realitātes šova „Ex on the Beach” pirmajā sērijā O’Deja Trampu junioru nodēvēja par savu „dvēseļu biedru”. „Mēs abi domājām, ka esam viens otrā atraduši dvēseļu biedru,” paskaidro dziedātāja. „Mēs par to bieži runājām. Dvēseļu biedrs ir tāds cilvēks, ar kuru kopā pavadi kādu laika posmu, brīdi, vai visu dzīvi, un jūs izjūtat šo saikni. Mums ar Donu tāda bija.”

„Mēs bijām kaislīgi un uzticami, un godīgi. Es ceru to kādudien attiecībās atrast no jauna,” apgalvo Obrija, neraugoties uz to, ka dēka viņai bija ar precētu vīrieti.

Donalds Tramps juniors ar sievu Vanesu un pieciem kopīgajiem bērniem 2016. gadā. Pēc Vanesas iniciatīvas pāris pērn oficiāli šķīra 12 gadus ilgušo laulību. (Foto: Brian Prahl / Splash News/ Vida Press)

Taujāta, vai Obrija vēlētos atjaunot attiecības ar Donaldu, viņa atbild: „Manuprāt, viņš aizvēra šo savas dzīves nodaļu, kad devās virzienā, kurā devās. Viņš ir izvēlējies būt tādā dzīvē, kādā ir tagad, un būt tāds cilvēks, kāds ir tagad. Un tas nav cilvēks, kurā es iemīlējos.”

Kāpēc gan Obrija tagad izvēlējusies publiski runāt par šīm bijušajām attiecībām? „Man par tām pajautāja, un es godīgi atbildēju, jo esmu godīgs cilvēks. Agrāk man par tām neviens neko nejautāja. Bija raksti bulvārpreses izdevumos, skaļi virsraksti, spekulācijas un milzum daudz baumu – tolaik sadrukāja daudz nepatiesības, bet neviens man tieši nepajautāja, kāda ir patiesība. Kad man pajautāja, es pastāstīju patiesību.”

Donalds Tramps juniors ar jauno draudzeni Kimberliju Gilfoju šā gada aprīlī. (Foto: John Chapple/MEGA / Vida Press)

Obrija apgalvo, ka nebaidās, ka viņas brīvā izteikšanās par šīm attiecībām varētu radīt nepatīkamas sekas viņas turpmākajai dzīvei. „Nebaidos, jo es stāstu patiesību,” viņa apliecina. „Tu nevari dzīvē bīties no patiesības. Esmu tajā dzīves peroiodā, kad vēlos dzīvot atklāti un godīgi, un nevēlos to slēpt tikai, lai izpatiktu citiem cilvēkiem.”

Realitātes šova „Ex on the Beach” būtība ir galveno varoņu attiecību atjaunošana ar saviem bijušajiem. Kad Obrijai jautā, uz kura sava bijušā drauga parādīšanos šovā cerējusi un kuru noteikti nav gribējusi redzēt, O’Deja norāda, ka cerējusi uz Donalda vizīti, bet klusībā lūgusies, lai neierastos „Jersey Shore” zvaigzne DJ Polijs Delvekio.

Attiecībās dziedātāja visaugstāk vērtējot sirsnību, patiesumu un līdzjūtību. „Es vēlos būt ar vīrieti, kurš ir laipns, esmu satikusies ar tik daudz nelaipniem cilvēkiem. Dzīve ir daudz baudāmāka, ja apkārt ir laipni cilvēki. Pozitīvisms arī ir būtisks. Mani piesaista motivēti un ar gribasspēku apveltīti cilvēki, kam ir savi sapņi un kuri tos cenšas īstenot.”