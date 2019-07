Mīlestība ekrānā un dzīvē - īsta drāma populārā seriāla "Atmaksa" aizkulisēs

«Ouro Verde» (tulkojumā – zaļais zelts) jeb «Atmaksa» ir portugāļu teleseriāls, kas uzņemts Portugālē, un nedaudz arī Spānijā un Šveicē, kļūdams par visu laiku «reitingotāko» kanāla "TVI" projektu. «Atmaksa» pērn Ņujorkā ieguva «Emmy» balvu kā labākais ārzemju seriāls. Tā bija otrā «Emmy» balva kanālam "TVI" un trešā Portugālei. Ņemot vērā projekta popularitāti, arī tajā redzamajiem aktieriem pievērsta milzu uzmanība.

Seksīgais Jēzus

Diogu Morgadu, kas atveido Žoržu, piedzima Lisabonas nomalē frizieres ģimenē. Viņam ir septiņus gadus jaunāks brālis Pedru. Televīzijā pirmos soļus aktiermeistarībā uzsācis dažādos televīzijas seriālos.

Kino viņa pazīstamākā loma ir galvenais varonis Holivudas filmā «Red Butterfly» (2014). Viņš filmējies arī slavenajā Ziemeļamerikas mini seriālā «Bībele», kas tika rādīts kanālā «History». Tajā viņš atveidoja Jēzu Kristu. Diogu darbs tika augstu novērtēts, un viņš pat tika uzaicināts piedalīties Opras Vinfrejas raidījumā. Ņemot vērā Morgadu pievilcīgo ārieni, viņš tika iesaukts par «karsto Jēzu» un «seksīgo Jēzu».

2017. gadā viņš atgriežas televīzijā kā galvenais varonis TVI seriālā «Atmaksa» un debitē ka režisors filmā «Malapata».

Diogu Morgadu seriālā atveido Žoržu. (Foto: Publicitātes)

Balerīna vai aktrise?

Bijas lomas atveidotājas Žuanas de Veronas vecāki ir portugāļi, bet viņa dzimusi Sanluisā, Brazīlijā. Portugālē viņa ieradās deviņu mēnešu vecumā, būdama jaunākā māsa četru brāļu ģimenē. Uzvārds Verona nav viņas iesauka, bet īstais uzvārds. Viņas tēvs bija ekonomists, māte – pamatskolas skolotāja.

Četru gadu vecumā viņa pauda vēlmi kļūt par balerīnu vai aktrisi. 10 gadu vecumā viņa atgriezās Brazīlijā. Līdz 14 gadu vecumam skolā Žuana paralēli mācījās teātra mākslu un dejas. Uz skatuves pirmo reizi kāpa astoņu gadu vecumā Almadovaras pilsētā. 22 gadu vecumā viņa iestājās dokumentālo filmu skolā Parīzē un uzfilmēja savu pirmo īsmetrāžas filmu. Aktrise strādājusi dažādus darbus modes reklāmas jomā un televīzijā.

Vaicāta, kāpēc tikai 2014. gadā (telenovelē «Īpaša sieviete») pievērsās darbam seriālā, aktrise skaidro: «Man ļoti patīk mācīties, vienmēr mēģinu rast jaunas idejas un apgūt kaut ko jaunu. Mana prioritāte bija studijas teātra mākslu konservatorijā, kuras pabeidzu 2011. gadā. Pa to laiku es vienlaikus paguvu strādāt teātrī un kino. Ar filmēšanos TV seriālā gan to nevarēju savienot.»

Žuana de Verona, kas seriālā atveido Biju. (Foto: Publicitātes)

Seriālā «Atmaksa» Žuanas varone ir aktīviste, kas cīnās par dabas aizsardzību. Aktrise atzīst, ka šie jautājumi viņai rūp arī reālajā dzīvē. «Mani uztrauc pat gaļas lietošana uzturā. Es pati neēdu sarkano gaļu kopš 11 gadu vecuma. Sapratu, ka tā izsauc manī apjukumu.» Žuanai rūp apkārtējās vides un dzīvnieku labturības jautājumi, taču ne tik ļoti, cik Bijai. «Mans stimuls un mana vēlēšanās ir lasīt, mācīties un skatīties filmas, lai saprastu, kādi ir dabas aizstāvju kustību mērķi un patiesās rūpes. Tas man palīdz labāk iejusties lomā, bet, protams, ka pēc visas šīs informācijas saņemšanas palikt vienaldzīgai vairs nav iespējams,» presei stāstījusi Žuana.

Atstāj kolēģi asarās

Neraugoties uz to, ka Diogu jau bija ģimenes cilvēks – precējies divu bērnu tēvs, filmēšanas laiks «Atmaksā» viņu satuvināja ar ekrāna partneri Žuanu. Abi aktieri tika plaši apspriesti sabiedrībā pirms gada, kad tika nofotografēti, skūpstoties mašīnā. Diogu aizgāja no mājas, kurā dzīvoja kopā ar Katju Oliveiru un saviem diviem bērniem. Skandāls sabiedrībā bija tik liels, ka aktieris jebkad baidījies atzīt savu sakaru ar Žuanu.

Tikām prese, distancējoties no tēmas par personīgo mīlas sakaru, tincināja aktrisi, cik vienkārši ir filmēties ar partneri mīlas ainās. «Manas ir labas attiecības ar Diogu. Profesionālā līmenī viss ir perfekti. Iepriekš nekad nebijām strādājuši kopā. Ir dažas grūtas ainas, ir dažas ļoti spraigas, bet mēs vienmēr viens otru atbalstām. Starp mums pastāv profesionāla savstarpējā sapratne. Intīmākajās ainās, kā varat iedomāties, mums apkārt ir vairāk nekā 20 personu, kas nemitīgi norāda: «Stop! Skaties uz rokām! Skaties pār plecu!» Tās ir diezgan tehniskas un fragmentētas ainas. Tās it nemaz nelīdzinās tam, ko redzam ekrānā. Ir nepieciešams iziet šo procesu, lai nonāktu līdz īstajam rezultātam, bet man tās neatšķiras no jebkuras citas ainas,» paskaidrojusi māksliniece.

Aktiera draugi neticēja, ka attiecības ar kolēģi būs izdevušās, un viņiem bija taisnība. Jau gada nogalē prese vēstīja, ka Diogu Morgadu pilnībā pārtraucis attiecības ar Žuanu. Piemēram, žurnāls «Vidas» atklāja, ka pagājušā gada beigās Diogu (37), kad izšķīries no Žuanas (28), darījis visu, lai atgūtu savu sievu Katju, ar kuru laulībā bija pavadījis deviņus gadus. Viņam izdevās. Par spīti tam, ka viņš sievu krāpa un publiski pazemoja, viņa dēlu (Santjago un Afonso) māte piedeva Diogu un piekrita tam, ka viņš atgriežas ģimenē. Katja bija pārdzīvojusi sāpīgāko posmu savā dzīvē. Viņai bija ļoti pazemojoši redzēt masu medijos izplatītās fotogrāfijas, kurās Diogu un Žuana skūpstās. Taču sievietei izdevās aizmirst pāridarījumu un bērnu un mīlestības uz Diogu dēļ piedot.

Saprotams, ka šo ziņu negatīvi uztvēra Žuana, kura sabiedrības tenkās bija ieguvusi negatīvā tēla veidolu. «Žuana bija ļoti bēdīga. Viņa bija atdevusi visu un riskējusi ar savu reputāciju mīlestības dēļ. Viņa tika publiski kritizēta un apsūdzēta kā ģimenes iznicinātāja, bet tad saprata, ka viss velti,» pauda žurnāls.

Šķiršanās notikusi «Atmaksas» filmēšanas beigās, kad viņi vairs netikās tik bieži. «Man nav nekādu attiecību ar Žuanu de Veronu,» novembrī auksti paziņoja Diogu. Lai aizmirstu mīlestības bēdas, Žuana koncentrējās darbam. Aktrise nevar noslēpt, cik ļoti viņu sāpinājušas šīs attiecības, kas likušas justies izmantotai.