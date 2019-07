"Jūrmala ir mūsu mīļā pilsēta, kura vienmēr ir kopā ar mums un atbalsta mūs it visā," atklājot koncertu, teica festivāla dibinātāja Laima Vaikule. Otrs koncerta vadītājs Intars Busulis uzsvēra, ka pilsēta un festivāls ir nesaraujami saistīti, un ne velti arī nosaukumā "Laima Rendezvous Jūrmala" ir vārds "Jūrmala".

Festivāla ievaddziesmu - hitu "Randevu" šajā vakarā Laimai un Intaram palīdzēja dziedāt vokālā grupa "Framest", kura virtuozi izpildīja arī neapolitāņu kompozīciju "O sole mio".

Samanta Tīna un Dāvids Kalandija publiku pārsteidza ar dziesmu "I want you back", savukārt Aija Andrejeva kopā ar Uzari no Baltkrievijas dziedāja dziesmu, pēc Busuļa teiktā, "mīlestības valodā - tas ir, baltkrieviski", un tās nosaukums bija - “Новае кiно”.

Koncertā uzstājās arī populārais ukraiņu dziedātājs Aleksandrs Panaiotovs, tāpat arī, pēc Busuļa vārdiem, "elegantais duets ar greznu enerģētiku" Aļona Sviridova un Sergejs Mazajevs, un pēc tam Laima Vaikule ar "Freedom Ballet" horeogrāfisko priekšnesumu "Melnā orhideja" noslēdza koncerta pirmo daļu.

Otro daļu Vaikule un Busulis sāka ar dziesmu "Jūrmala", jau atkal pieminot iemīļotās pilsētas Jūrmalas nozīmīgo jubileju.

Otrajā daļā uzstājās dvīnes Anna Maria, grupa Vougal, popzvaigzne Jūlija Kovaļčuka, šovmenis Aleksejs Čumakovs, kā arī Gruzijas dīva Nino Katamadze. Dziesmu "Suļiko" Katamadzes izpildījumā un džeza apdarē publika uzņēma ar sajūsmas saucieniem un ilgiem aplausiem. "Mīļo Laimiņ, paldies par svētkiem," kāpjot nost no skatuves, sacīja Nino.

Andris Ērglis, kuru Busulis raksturoja kā "populārāko latviešu dziedātāju", nodziedāja savu "Ripoja akmens".

Savukārt Krievijas estrādes superzvaigzne Stass Mihailovs priecēja ar saviem hitiem, kā arī kopā ar Laimu Vaikuli nodziedāja dziesmu "Ja tu esi kopā ar mani" “Если ты со мной”.

Tad sekoja "Jūrmalas dienas" fināls, atkal uz skatuves Dzintaru koncertzālē aicinot visus tā vakara skatuves māksliniekus, un visi kopā nodziedāja dziesmu "Randevu".