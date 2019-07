Apņemšanās atveidot kādu lomu nenozīmē tikai to, ka nāksies no galvas mācīties lērumu teksta. Īpaši tad, ja filma ir par Ņujorkas striptīzdejotājām, kas apvienojas, lai ieriebtu saviem bagātajiem klientiem no Volstrītas. Dženifera Lopesa, kas filmā "Hustlers" spēlē galveno lomu, tai gatavojoties, ir gan īpaši mācījusies pie stieņa dejot, gan apmeklējusi striptīzklubus, lai izpētītu, kas tad tur īsti notiek.

"Viņa ir brīnišķīga dejotāja, bet tomēr šai filmai trenējās cītīgi jo cītīgi," intervijā izdevumam "Vulture" pastāstījusi filmas režisore Lorina Skafarja. "Dejas pie stieņa tomēr ir kas īpašs. Tām ir nepieciešami muskuļi, par kuru esamību jūs pat nenojaušat. Tā nu mums šo filmu nācās savā veidā pat uztvert kā filmu par sportu."

"Tāpat Dženifera ar Aleksu bija apmeklējuši striptīzklubu, un viņa man varēja dot... ieskatu tajā, kas tur notiek," piebilda režisore.

Uz lielajiem ekrāniem filma "Hustlers" iznāks 13. septembrī.