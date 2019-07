Dziedātājs Sīls samaksā 3,5 miljonus par māju kalna virsotnē - prom no ziņkārīgo skatieniem

Dziedātājs Sīls. (Foto: CAMERA PRESS/Colin Hart / Vida Press)

Mūziķis Sīls savas karjeras laikā ieguvis četras “Grammy” balvas un savulaik bija precējies ar vācu supermodeli Heidiju Klumu. “Grammy” balvu laureāts, kurš 2008. gadā ar koncertu viesojies arī Rīgā, nesen iztērējis nepilnus 3,5 miljonus ASV dolāru par jaunas mājas iegādi Kalifornijā.

Jaunais īpašums Topangā, Kalifornijā, atrodas kalna galā, un to no ziņkārīgo acīm slēpj augsta sēta un slēgti vārti. No vārtiem līdz dzīvojamajai ēkai ved visnotaļ garš iebraucamais ceļš. Pat visziņkārīgākajiem no ielas Sīla privātajā villā neko neredzēt.

Dziedātāja jaunajā divstāvu mājā ir četras guļamistabas, katra no tām ar privātu vannasistabu. Savukārt ēkā kopumā ir vēl piecas vannasistabas. Īpašuma kopējā kvadratūra sasniedz 335 kvadrātmetrus.

14 Foto Heidija Kluma ar bijušo vīru Sīlu un bērniem dodas pa veikaliem +10

No mājas paveras gleznaini skati uz kalniem un okeānu. Visās telpās ir augsti griesti un lieli logi, kas ļauj ieplūst daudz dienasgaismai.

Īpašumā ir ierīkots baseins, spēļu laukums bērniem, kā arī tenisa korts.