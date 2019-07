Kalvis Kalniņš iekļuvis Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkursa finālā

38. Starptautiskais Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss šogad norisinās Fillahas pilsētā Austrijā. 151 dalībnieku konkurencē konkursa finālam kvalificējušies 15 dziedātāji no 11 valstīm, tostarp Latvijas operdziedātājs baritons Kalvis Kalniņš.

"Tas ir ļoti liels notikums gan pašam Kalniņam, gan visai Latvijas muzikālajai sabiedrībai kopumā, jo pēc 30 gadu pārtraukuma Latvija atkal var lepoties ar tās mākslinieku konkursa finālā. Pārvarot spraigu konkurenci, Kalvis ir spējis kļūt par vienu no 15 finālistiem, par ko sacentās visi 151 dalībnieki, kuri bija izturējuši atlasi 74 pasaules valstīs. Kalvja sniegums mani ļoti pārliecināja, un, kā redzams, to atzinīgi novērtēja arī pārējie 14 žūrijas locekļi," uzsvēra viens no 16 žūrijas locekļiem, Dzintaru koncertzāles direktors Guntars Ķirsis.

Jaunos dziedātājus konkursā vērtē īpaša žūrija, kuras sastāvā ir prestižāko pasaules opernamu direktori no Ņujorkas "Metropoliten", Milānas "La Scala", Londonas Karaliskā Koventgārdena, Berlīnes, Montekarlo, Dortmundas, Essenes, Drēzdenes, Barselonas, Sietlas, Maskavas Lielā teātra un citiem opernamiem. Latviju konkursa žūrijā pārstāv Dzintaru koncertzāles direktors Ķirsis.

Kalniņš vokālās mācības sāka 2009.gadā Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā Krišjāņa Norveļa klasē, ko ar izcilību beidza 2013.gadā. Šajā mācību periodā viņš ir bijis vairāku vietējo un starptautisko konkursu laureāts. Turpinājis mācības Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kur ieguvis bakalaura grādu Norveļa klasē, savukārt maģistra grādu - Andžellas Gobas klasē.

Kalniņš mācījies Vīnes Mūzikas un Mākslu akadēmijā pie profesora Pētera Edelmana. Latvijas Nacionālajā operā debitējis kā solists solistu ansamblī Georga Frīdriha Hendeļa oratorijā "Mesija". Veiksmīgi debitējis Somijā Volfganga Amadeja Mocarta operā "Figaro kāzas" Grāfa Almavivas lomā Helsinku Žana Sibeliusa Mūzikas akadēmijas operstudijas iestudējumā. Kalniņam izveidojusies cieša sadarbība ar vokālo pedagoģi Margaritu Gruzdevu, pie kuras dziedātājs apgūst vokālās iemaņas ar šobrīd, informēja Pučka.

Kalniņš ir Latvijas Nacionālās operas solists, un viņa repertuārā ir tādas lomas kā Valentīns un Vāgners Šarla Guno "Faustā", Pēteris Skudrics Zigmara Liepiņa "Turaidas Rozē", Biterolfs Riharda Vāgnera "Tanheizerā", Dankairs Žorža Bizē "Karmenā", Orlovskis Riharda Štrausa "Sikspārnī", Papageno Mocarta "Mazajā burvju flautā", Putnu tirgonis Jāņa Lūsēna "Putnu operā", Figaro Džoakīno Rosīni "Seviljas bārddzinī" un citas.

Kā norādīja Pučka, Hansa Gabora Belvederes jauno operdziedātāju konkurss ir izšķirošs notikums jauno dziedātāju karjerā visā pasaulē, jo, piedaloties konkursā, viņi iegūst ne tikai naudas balvas, bet arī pastāvīgus sadarbības piedāvājumus. Iepriekšējo dalībnieku un laureātu vidū ir tādas operzvaigznes kā Elīna Garanča, Andžela Georgiū, Marina Meščerjakova, Ildiko Raimondi, Irina Samoilova, Staņislavs Švecs.

Vīnes kameroperas dibinātāja un ilggadējā vadītāja Hansa Gabora (1924–1994) vārdā nosauktais Belvederes jauno vokālistu konkurss pirmoreiz norisinājās 1982. gadā Vīnē. Palielinoties interesei un konkursa dalībnieku skaitam, kopš 1992. gada dažādās pasaules pilsētās tiek organizētas reģionālās konkursa atlases kārtas, kas šogad notika 68 pasaules pilsētās.

Līdz 2013. gadam konkursa fināls norisinājās Vīnē, bet tagad notiek pasaules slavenākajos opernamos. 2013. gadā konkursa fināls norisinājās Amsterdamā, 2014. gadā - Diseldorfā, 2015. gadā - vēlreiz Amsterdamā, 2016. gadā - Keiptaunā, 2017. gadā - Maskavā, bet 2018. gadā konkurss pirmo reizi norisinājās Latvijā, Dzintaru koncertzālē.

Kopš 2005. gada ar Jūrmalas pilsētas atbalstu Hansa Gabora Belvederes operas solistu konkursa Baltijas reģionālā atlases kārta norisinās Jūrmalā.