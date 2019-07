Linda Raklinska vienā no ierakstiem "Instagram" teic, ka par grāmatu mīļotāju kļuvusi pirms aptuveni pieciem gadiem. Tiktāl tā, visticamāk, ir taisnība, taču tālākais atklāj nedaudz citādāku patiesību par it kā inteliģento influenceri.

Proti, citā sociālajā tīklā - tviterī - cēsinieks Jānis vērsa uzmanību uz atsevišķiem Lindas Raklinskas instagrama vēstījumiem, no kuriem kļuva skaidrs, ka grāmatas viņa, iespējams, tiešām mīl, taču tikai dažas. Un tās vairāk tiek izmantotas pozēšanai smukbildītēm, nevis pēc būtības. Jāņa Slidnika analītiskais tvīts tviterī izpelnījās milzu popularitāti, kā arī raisīja publikas smaidu par to, ko Linda cenšas pateikt, un kā ir patiesībā.

Es reizēm apskatu šo IG profilu tikai tāpēc, lai saprastu, vai viņa jau ir pabeigusi konkrēto grāmatu. pic.twitter.com/OWGWECcGQk — J. Sildniks (@Sildniks) July 3, 2019

Nevienā no Lindas Raklinskas instagrama "poustiem" nav redzams, piemēram, grāmatu plaukts, bibliotēka. Taču gadu no gada dominē burtiski dažas grāmatas, galvenokārt populārās ezoterikas daiļliteratūra par pašiedvesmu, dvēseles ceļiem. Autori: Ošo, Koelju, Ņūtons (ne Īzaks!), Šarma.... Acīgākie soctīklotāji pamanījuši, ka viena un tā pati grāmata "tiek lasīta" mēnešiem ilgi, attēlos mainoties pat vietām, līdz kurienei tekstā skaistule tikusi - piemēram, aprīlī izlasīts tālāk nekā jūnijā. Tāpat cilvēki norāda, ka grāmatas Lindas influenceres karjerā ir tikai objekts, uz kā projicēt pašai sevi, seksapilo augumu un daiļumu. Jāteic, ka ļoti dīvaini daudziem šķiet tīri fiziskie lasīšanas paradumi - Linda fotografējas pozās, kādās parasti grāmatas neviens nelasa. Bet vienā no viņas attēliem atvērta grāmata pat novietota uz velosipēda stūres lietus laikā. Meitene instagram'ā sevi atzinusi par zvērinātu grāmatu mīļotāju un cītīgu lasītāju, un ar saviem attēliem mudina arī citus lasīt un izglītoties.