Skandāls Dubaijā - šeiha sieva ar bērniem un 56 miljoniem aizbēg uz Eiropu

Pērn no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) aizmuka arī šeiha meita Latifa - meklējot patvērumu, nespējot vairs izturēt al Maktuma tirāniju un valdonīgumu. 33 gadus vecā Latifa pērn "YouTube" video skaidroja savu iemeslu pamest valsti - apvainoja karalisko ģimeni, ka tā viņu tur ieslodzījumā un izturas vardarbīgi.

Nu no Dubaijas emirāta šeiha prom devusies arī viņa sieva princese Haija - Jordānas karaļa māsa. Bēgot no valsts, līdzi Haija paņēmusi dēlu Zajedu (7) un meitu Al Džalilu (11), Vācijā lūgusi patvērumu un pieprasījusi šķiršanos no vīra. Sabiedrībā princese nebija redzēta kopš februāra.

Šeihs ar sievu princesi Haiju un pāra meitu pērn karaliskajās zirgu skriešanās sacīkstēs Askotā, Lilelbritānijā. (Foto: Ian Jones / Allpix / SplashNews./ Vida Press)

Piesavinājusies no viņa arī ap 56 miljoniem ASV dolāru. Šī summa gan 69 gadus vecajam šeiham al Maktumam tāda sīknauda vien ir - viņa bagātību lēš vismaz četru miljardu apmērā.

Apvienotie Arābu Emirāti jau esot pieprasījuši Vācijai izdot princesi Haiju, taču saņēmuši atteikumu. Nu tāpēc abu valstu diplomātiskās attiecības krietni sašķobījušās. Šeihs Muhameds bin Rašids al Maktums tomēr ir ne tikai Dubaijas emīrs, bet arī emirātu premjers un AAE viceprezidents.

Sākotnēji princese Haija apsvērusi iespēju bēgt uz Lielbritāniju, bet bažījusies, ka šīs valsts vadītāju ciešās saites ar AAE sekmēs viņas izdošanu atpakaļ.