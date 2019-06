Sastapts stāvlaukumā pie arēnas, Mārtiņš Brauns neslēpa, ka šis viņam ir liels notikums, jo Jāņa Petera jubilejas koncertā viņam jāspēlē leģendārā grupas "Sīpoli" dziesma "Dvēselīte". Mūzikas komponēšana šai dziesmai pirms vairāk nekā 36 gadiem bijusi viņam pati pirmā sadarbība ar izcilo dzejnieku Jāni Peteru. „Kopš tā laika mums ar Peteru sākās ļoti laba sadarbība,” gaiši teica Mārtiņš.

Stāstot par šīs vasaras iesākuma radošajiem veikumiem, 67 gadus vecais Mārtiņš Brauns priecīgi pavēstīja, ka nupat uzrakstījis četras dziesmas zēnu korim. „Būs koncerts Kriša Deķa piemiņai. Viņš bija ārkārtīgi labs zēnu kora diriģents Dārziņa skolā, un es kā korists, kā puišelis, viņu ļoti spilgti atceros. Asprātīgs, muzikāls, talantīgs – vecis, kas patiešām ir pelnījis piemiņas koncertu un ierakstu, protams.”

Vaicāts par spožo auto, ar ko ieradies uz pasākumu, Mārtiņš Brauns atklāja, ka līdz šim bijis izteikts "Subaru" markas cienītājs un tikai dīvainas sagadīšanās dēļ ticis pie aizvadītā gada izlaiduma glītā "Volvo". Izrādās, vietā, kur viņš bija ieradies apskatīties pieejamos "Subaru" modeļus, šīs markas automobiļiem bijis tikai remontserviss, bet pārdošanā pieejami bijuši vien "Volvo" spēkrati. Darbinieki aicinājuši cienījamo komponistu vienu no tiem izmēģināt, un, tā kā braucamais bijis nudien ērts, Mārtiņš sapratis – šis būs viņa! „Man patīk 4x4, ar tādu varu pa jebkādiem ceļiem braukt. Kaut apstāties sniega čupā un tāpat tikt pāri,” par vienu no svarīgākajiem kritērijiem auto izvēlē teic Brauns, kura uzvārds tulkojumā no vācu valodas apzīmē brūnu krāsu. „Un šis man ir pirmais brūnais auto mūžā!” viņš gardi nosmejas.

„Ja kādreiz ir slikts garastāvoklis, es pabraukāju ar auto – tas reāli palīdz uzlabot omu,” atklāj komponists. (Foto: Juris Rozenbergs)

Ne ar auto tehniskajiem parametriem, ne izmaksām mūziķis nevēlas dalīties, jokodams, ka to lai dara bagātie vīri, kam patīk dižoties ar katru jauniegādāto braucamrīku.

Tomēr Jāņa Petera jubilejas koncerta aizkulisēs "Kas Jauns" uzzināja patiešām aizraujošu stāstu, kā, pateicoties ekonomiskās situācijas augšupejai, Braunam izdevies tikt pie glaunā auto. Proti, pirms 19 gadiem, kad bija Rīgas 800. gadadiena, kas bija bagātīgi piesātināta ar dažādiem dižiem kultūras notikumiem, Mārtiņš Brauns saņēma prāvu honorāru, kas pārsniedza 10 000 latu, un par šiem līdzekļiem iegādājās nepilnus 1000 kvadrātmetrus lielu zemes gabalu Pumpuros, Jūrmalā, kur dzelzceļa malā bija iecerējis gadu gaitā uzcelt sev vasaras mājiņu. Plāns mainījies, un nu, teju pēc 20 gadiem, kad zemes cena Jūrmalā cēlusies pat trīskārši, īpašumu notirgojot, Mārtiņš ticis pie līdzekļiem jaunās mašīnas iegādei.