Noklausies: Aminata nāk klajā ar juteklisku dziesmu latviski

"Šis ir īpašs gadījums," uzreiz uzsver Aminata. "Šo dziesmu sasaistu ar savu individuālo stāstu un atklāsmēm par sevi. Man šobrīd ļoti aktuāla ir tēma par sevis pieņemšanu, mīlestību pret sevi. Agrāk man likās, ka nemitīgi jābūt pašai labākajai, lai kāds mani mīlētu un cienītu. Tajā skaitā es pati sevi. Taču esmu sapratusi, ka mīlestība pret sevi nav jānopelna. To varu ieteikt arī visiem saviem klausītājiem - mīliet sevi, novērtējiet to, kādi jūs patiešām esiet!"

"Līdz šādai atziņai nonācu caur vairākām neveiksmēm," līdz šim sava intīmākā singla būtību turpina skaidrot Aminata. "Neveiksme pēc neveiksmes līdz pārvērtos par cilvēku, ko pati nevarētu cienīt un mīlēt, jo patiku sev tikai tad, kad jutos kāuzvarētāja. Un šādā veidā, iedzīta stūrī, biju spiesta sākt sevi pieņemt un mīlēt, jo mūžīgi sevi noniecināt nav iespējams..."

Sākumā tapa dziesmas angliskā versija, tādēļ Aminata ironizē, ka viņas pirmā dziesma latviešu valodā uzrakstīta kopā ar ārzemniekiem. "Maiga vara" mūzikas līdzautori ir labi dziedātājas draugi un kolēģi: dāņu producents Jonas Brøgger Filtenborg un viņa zviedru kolēģis Rickard Bonde Truumeel.

"Šo dziesmu uzrakstījām apmēram pirms pusotra gada, un no sākuma nezinājām, ko īsti ar to darīt - atdot kādam citam vai atstāt man pašai," stāsta Aminata. "Nekādi nevarējām atrast īsto brīdi, kad to laist ārā. Tad man ienāca prātā doma, ka dziesmu varētu mēģināt pārtulkot latviski, jo šķita, ka tas varētu labi izklausīties. Pašas teksta versijas man nešķita pietiekami labas, taču tad satikos ar Jāni Šipkēvicu. Man ir liels gods un prieks, ka viņš piekrita sadarboties, jo biju par to sapņojusi jau kādu laiku.Izstāstīju Jānim dziesmas vīziju, parādīju arī savus tekstus un Jānis uzrakstīja ļoti skaistu liriku. Turklāt tik intīmi precīzu, ka izjūtu katru vārdu kā savējo. Šī man tiešām ir ļoti, ļoti īpaša dziesma."

""Maiga vara" stāstīts par tādu mīlestību, kurā jūties atkarīgs no otra cilvēka," piebilst Aminata. "Kad mīli kādu, kurš, iespējams, tevi morāli sāpina. Saproti, ka tev ar otrucilvēku ir slikti, bet šķiet, ka bez viņa būs vēl sliktāk, tāpēc neej no viņa prom. Sanāk tāda neliela manipulācija no tā otra cilvēka, tāda maiga vara..."

Dziesmai tapis arī Aminatai netipisks dzīvā ieraksta video, kurā redzama un dzirdamatikai pati dziedātāja un klavieres. Līdz šim Aminata īsti neprata tās spēlēt, taču sajutaneatvairāmu vēlmi apgūt šā mūzikas instrumenta nianses un palūdza savas grupaspianistam Tomam Mikālam, lai iemāca! Askētiskajā video vēl vairāk akcentēts tas, ka Aminata vēlas būt godīga un parādīt īsto sevi bez liekām ārišķībām, kas tikai novērstuuzmanību no dziesmas dziļākā satura. Videoklipu režisējusi Jūlija Baikova jeb Julia Kova, bet skaņas ieraksta režisors ir Kaspars Ansons, kurš ir arī dziesmas gatavā miksa un gala skaņas apstrādes autors.

"Tāda nu esmu - trausla, emocionāla, spējīga dziļi just, pārdzīvot, bet mācīties no kļūdām un iet tālāk, izliekot visas šīs sajūtas un pārdzīvojumus savā mūzikā," rezumē Aminata. "Man patīk sievietes, kuras ir spējīgas dzīvot harmoniski, ar savu ģimeni un paralēli karjeru. Sievietes, kurām ir skaidrs, kas dzīvē ir pats svarīgākais, un ar šīs atziņas palīdzību, viņas tiek galā ar visu. Vēlos viņām līdzināties."