Kāda paziņa izpļāpājusies par prinča Harija sievas jauno atkarību

Kā pastāstījusi viena no hercogienes paziņām, Megana mazliet nogarlaikojusies no tā, ka pārāk daudz laika nākas pavadīt sēžot mājās, un kļuvusi atkarīga no iepirkšanās internetā.

„Viņa tikai pērk un pērk, un nevar apstāties... Teju katru brīvu brīdi, kad viņa nav aizņemta ar rūpēm par mazo dēliņu Ārčiju, viņa sēž internetā, pētot, ko gan vēl tādu varētu „ielikt iepirkumu grozā”,” atklājusi viena no Saseksas hercogienes paziņām. Pēc viņas teiktā, Megana tērējot fantastiskas summas par bērnu drēbītēm, rotaļlietām, dažādām noderīgām palīgierīcēm un interjera priekšmetiem.

Jāatzīst, ka jau pirms aktīvās iepirkšanās internetā Meganai bija sarūpēts viss nepieciešamais – par to bija gādājis princis Harijs. Redzot to, cik strauji palielinās iepirkumu saraksts, vīrs sācis raizēties – vai tik viņa kundzei nebūs nepieciešama psihologa palīdzība.

Tiesa, dažiem no Meganas iegādātajiem interjera priekšmetiem tomēr varētu atrasties pielietojums, un tie nekrās putekļus noliktavā. Lai gan Meganas un Harija jaunajās mājās Vindzorā nesen veikts prāvu naudas summu izmaksājis remonts, jaunā māmiņa iecerējusi pilnībā pārkārtot bērnistabu.

Un viss tikai tāpēc, ka Megana secinājusi, ka pelēkā un smilšu krāsa, kādā ieturēts bērnistabas interjers, neatbilst viņas pirmdzimtā raksturam. Megana nolīgusi atzīto interjera dizaineri Vikiju Čārlzu, lai māksliniece pilnībā pārveidotu bērnistabas interjeru, padarot to „dzīvīgāku” un košāku.