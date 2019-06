Amerikāņu rokzvaigznes "Bon Jovi" piedārdinās Tallinu uz 15 tonnu smagas skatuves

Kā portālu Jauns.lv informēja koncerta organizētāji, "Bon Jovi" skatuve šajā šovā sver 15 tonnas, audio kabeļi - piecas tonnas, video filmēšanai paredzēti kabeļi stiepjas 2,2 kilometru garumā, milzīgā video siena tiks veidota no 853 ekrāniem un mūzika dārdēs kopumā no 506 skaļruņiem. Lai uzstādītu skatuvi šim vērienīgajam šovam, nepieciešamas trīs dienas...

Šāda skatuve 31. maijā fanus sagaidīja "Bon Jovi" jaunās koncertturnejas Eiropas izbraukuma pirmajā koncertā Maskavā. (Foto: Sergei Bobylev/TASS/All Over Pre/ Vida Press)

1983. gadā Ņūdžersijā dibinātā grupa Eiropas koncertturnejā nav devusies kopš 2013. gada. Nu jūnijā un jūlijā "Bon Jovi" atkal viesojas Vecajā kontinentā, reklamējot savu jaunāko albumu. Koncerts Tallinā būs viņu vienīgā uzstāšanās Baltijā.

"Milzu koncerti, kad desmitiem tūkstoši cilvēku kļūst par vienotu veselumu, – tas ir tieši tas, ko mēs labi pieprotam," saka grupas solists Džons Bon Džovi. Kopš grupas pēdējās vizītes Eiropā pagājuši jau pieci gadi. "Bon Jovi" 2013. gada pasaules turneja "Because We Can" ar nopelnītajiem 205,2 miljoniem ASV dolāru ierindojās komerciāli visienesīgāko koncertturneju topa pirmajā vietā.

Līdz šim "Bon Jovi" izdevusi 13 studijas albumus un sešas izlases, viņu ieraksti pārdoti vairāk nekā 150 miljonos eksemplāru.

Bon Jovi" ir viena no visu laiku veiksmīgākajām koncertgrupām - pēdējā desmitgadē viņu ienākumi no turnejām sasnieguši 260 miljonus ASV dolāru. Lēš, ka grupa pastāvēšanas laikā sniegusi vairāk nekā 2700 koncertus vairāk nekā 50 valstīs, un tos apmeklējuši vismaz 35 miljoni fanu.

Jaunajā programmā uzsvars likts uz kompozīcijām, kas palīdzējušas "Bon Jovi" sasniegt rokmūzikas Olimpa virsotnes un pārdot vairāk nekā 130 miljonus albumu eksemplāru visā pasaulē. Mūziķu kontā ir ap simt kompozīciju un Tallinā izskanēs grupas vispopulārākie hiti, toskait "You Give Love A Bad Name", "It's My Life", "Wanted Dead Or Alive", "Bad Medicine", "Who Says You Can't Go Home", "Keep the Faith", "Always", "Have A Nice Day", "Livin' On A Prayer" un daudzi citi.

Lai ar saviem šoviem priecētu fanus jaunākās koncertturnejas ietvaros, grupa kopumā pievārēs 36 000 kilometru, ik dienu grupai, tehniskajiem darbiniekiem un pavadošajam personālam tiks sagatavotas vairāk nekā 500 maltītes. Pieci autobusi un 18 kravas auto - tā pa Eiropu pārvietosies "Bon Jovi" plašās komandas 253 cilvēki.

Savu jaunāko koncertturneju "This House Is Not for Sale Tour" grupa "Bon Jovi" sāka jau 2017. gada februārī ASV. Rudenī pabija Dienvidamerikā, pērn pavasarī atkal paplosījās štatos un Kanādā, ziemā aizbrauca uz Āziju un Okeāniju. Bet 31. maijā ar koncertu Maskavā sāka savu Eiropas koncertturneju. Tur gan skatuvi "Bon Jovi" vajadzībām uzstādīja vietējie, tātad var teikt, ka īstais šovs sākas šodien, Tallinā.