Sociālās saziņas tīklā "Facebook" Ruslans ievietojis foto, kurā redzama viņa, mūziķa sievas Elizabetes un viņu jaundzimušās atvases rokas, bet fonā - mazas zeķītes. Bildi Rassell parakstījis: "Tagad mēs esam trīs."

Pēc foto mirkļbirkām var spriest, ka Kuksinoviču ģimeni 23. maijā papildinājusi meitenīte. Ruslans un Elizabete ir pāris jau vairāk nekā desmit gadus, bet par lauleņiem kļuva šī gada sākumā.

37 gadus vecais Rassell, kas bijis viens no grupas "Device" dalībniekiem, ir viens no ražīgākajiem pašmāju mūzikas producentiem un dziesmu autoriem - sadarbojies gan ar "PeR", Sabīni Berezinu un Nikolaju Puzikovu, gan Aivo Oski un Oskaru Deigeli.