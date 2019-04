TV zvaigzne Juris Šteinbergs nomaina darbu

Šī integratīvās medicīnas klīnika atrodas Jūrmalā un, kā rakstīts iestādes mājaslapā, piedāvā „drošu, efektīvu un nekaitīgu ārstēšanos no vēža mierīgā un atslābinošā atmosfērā, mūsu pacientiem garantējot augstas kvalitātes medicīnisko palīdzību un komfortu”. Viena no Amber Life piedāvātajām ārstēšanas metodēm ir arī viroterapija, kurā izmanto nu jau skandalozo preparātu Rigvir, kā izplatīšana tagad ir apturēta.

Juris Šteinbergs firmas Genera laboratorijā 2005. gada nogalē.

Juris Šteinbergs klīnikā pieņemts darbā par medicīnisko direktoru. „Šā amata nosaukums gan neapraksta manas funkcijas precīzi,” žurnālam Kas Jauns atzīst Juris Šteinbergs, paskaidrojot savus amata pienākumus: „Esmu pieņemts darbā, lai palīdzētu ieviest dažādas jaunas vēža ārstēšanas un diagnostikas metodes, kas līdz šim šajā klīnikā nav izmantotas. Piemēram, gēnu testi, kas saistīti ar manu līdzšinējo darbu, dažādas imunoterapijas, kurās tiek izmantotas paša pacienta asins šūnas, kas ir aktivētas ar vēža antigēniem, kuri arī iegūti no pacienta, lokālā hipertermija, kas ar augstu precizitāti karsē audzēju audus, un citas. Mans uzdevums ir palīdzēt saprast un izvēlēties, kuras no šīm metodēm ir iespējams pie mums lietot un no kurām labāk atteikties.”

Vai visas šīs jaunās vēža ārstēšanas metodes ir molekulārbiologa lauciņš? „Nē!” godīgi atbild Šteinbergs, sakot: „Liela daļa no tām nav saistītas ar manu tiešo specialitāti. Taču man ļoti patika klīnikas vadības nostāja, kad mani pieņēma darbā. Viņi teica, ka mani uzrunāja tāpēc, ka viņiem vajadzīgs skeptiski noskaņots cilvēks ar veselo saprātu, kurš spēj izvērtēt ārstniecības metodes – noteikt, kur ir nopietns zinātnisks pamats, uz pierādījumiem balstīta medicīna, bet kur sākas pavisam kaut kas cits – blēdīšanās un šarlatānisms. Mani darbā uzaicināja klīnikas vadītājs Māris Lūks. Kādu brīdi gan domāju, daudz konsultējos, runāju ar klīnikas vadību, lai noskaidrotu tās plānus, darbības virzienus. Kad sapratu, ka klīnikas mērķi patiešām ir labi, ārstēšanas metodes ir godīgas, zinātniski pierādītas, piekritu.”

Tiesa gan, viena no ārstēšanās metodēm – viroterapija – šajā klīnikā tagad ir pārtraukta. Kāda ir Amber Life saistība ar nežēlastībā kritušo preparātu Rigvir? „Klīnika sākotnēji tika izveidota, lai vēzi ārstētu ar viroterapiju, un Rigvir bija galvenais līdzeklis, ko šī klīnika piedāvāja. Protams, nav patīkami, ka mūs saista ar šo skandālu. Bet klīnika nekādi nevar būt atbildīga par to, kas notiek ar šo medikamentu. Mēs to iepirkām no ražotāja, tāpat kā visas citas ārstniecības iestādes, un mēs nevaram būt atbildīgi par medikamenta kvalitāti un strīdu, kas notiek starp zāļu ražotāju un Zāļu valsts aģentūru. Nenoliedzami, šis skandāls mūsu klīnikas darbību ir ietekmējis, jo tagad esam spiesti atteikties no viroterapijas, jo gluži vienkārši šo zāļu izplatīšana ir apturēta,” paskaidro Šteinbergs.

Vaicāts, vai Rigvir un viroterapija ir palīdzējusi izārstēties no vēža, Juris atbild tieši: „Patiesībā ir tā – tie, kas tagad kliedz, ka Rigvir ir ūdens, kas absolūti nedarbojas, ir analfabēti. Nu nav tā taisnība! Lai šie kliedzēji vismaz papūlas un palasa medicīnisko literatūru par šīm zālēm.”