Kā stāsta mūziķis, viņa privātajā dzīvē notikušas lielas pārmaiņas. Trešo kopīgo atvasi – dēliņu, kuram dots vārds Mārtiņš, pasaulē laidusi Ērgļa sieva Kristīne. Taču drīz vien Ērgli ar dēlu aplaimojusi vēl kāda sieviete – Smiltenes kora menedžere Zane Megne. Šis puisēns nosaukts par Teodoru.

”Tā nu manā dzīvē interesanti sanācis, ka manam jaunākajam dēlam Teodoram ir gads un divi mēneši, bet Mārtiņam – gads un astoņi mēneši,” žurnālam pastāstījis Ērglis.

Ērgļa un viņa sievas Kristīnes ģimenē aug arī Estere un Valters, kuri līdzīgi kā tēvs ir muzikāli apdāvināti un jau spēlē instrumentus.

Ārlaulības sakari

Par Andra Ērgļa un Zanes Megnes attiecībām žurnāls "Kas Jauns" jau rakstīja pirms diviem gadiem - 2017. gada gada augustā žurnāls pat saņēma anonīmu vēstuli, kurā tika apgalvots – Andris un Zane gaidot kopīgu bērniņu. Toreiz abi kategoriski noliedza, ka viņiem būtu romantiskas attiecības, un Zane uzsvēra, ka viņa bērniņu gaida no pavisam cita vīrieša.

To, ka Ērglim, kurš četrpadsmit gadus ir precēts vīrs ar Kristīni Ērgli – Liepājā iecienītu frizieri -, esot romāns ar citu sievieti – Smiltenes kora menedžeri Zani Megni, Smiltenē runāja jau pirms trim gadiem gadiem. Vēl 2016. gada vasarā pāris savstarpējo patikšanu esot rūpīgi slēpis no apkārtējiem, bet jau nākamā gada sākumā abi vairs nav vairījušies no simpātiju izpausmēm citu cilvēku klātbūtnē – Andris un Zane redzēti pastaigājamies pa Smiltenes ielām, un mūziķis bieži vien nakšņojis pie savas Smiltenes draudzenes.

Toreiz Andris Ērglis par šīm runām tikai pasmējās. „Mēs patiešām esam labi draugi, ja ne vairāk. Viņa ir tāds cilvēks, ar ko esmu runājis tādas lietas, ko neesmu atļāvies runāt ar draugiem, ar kuriem pavadu laiku ikdienā. Šo draudzību patiešām nevaru noliegt,” žurnālam "Kas Jauns" 2017. gada sākumā teica Andris Ērglis. Viņš uzsvēra, ka jau četrus gadus brauc uz Smilteni, jo draudzējas ar jauniešu kori Lido, kur Zane ir kora menedžere. Un reizēs, kad ir Smiltenes pusē, Andris paliek pa nakti pie Zanes un viņas mammas Ilzes Megnes, kas ir kora koncertmeistare.

Bet, kad aizvadītā gada septembrī parādījās informācija, ka Zane Megne ir stāvoklī un gaidāmā bērna tēvs esot Andris Ērglis, viņš kļuva pat pikts. “Cilvēku fantāzijai un izdomai nav robežu! Neko nekomentēšu!” sacīja mūziķis. Savukārt Zane Megne skaidroja: “Mums ar Andri ir tiešām ļoti cieša draudzība. Viņš man ir viens no tuvākajiem draugiem. Andris pie manis ciemojas, regulāri uzturam kontaktu telefoniski. Tā kā nodarbojos ar menedžmentu, mums ir daudz dažādu pasākumu, kuros esam saistīti. Pateicoties darbam, pirms trīsarpus gadiem arī iepazināmies. Bet romantisku attiecību mums nav bijis – esam vienkārši kļuvuši par ļoti labiem draugiem.”

Taču, kad Zane 2018. gada februārī kļuva par māmiņu, smiltēnieši zināja stāstīt, ka bērnam ir dots vārds Teodors, bet uzvārdā viņš esot Ērglis. Turklāt Andris un Zane mazuli auklējot kopā un esot pārcēlušies uz Pierīgu, kur īrē dzīvokli kādā no jauno projektu mājām. Brīvdienās gan trijotne bieži vien redzama Smiltenē, kur viņi viesojas pie Zanes mammas. Un to, ka Zane patiešām dzīvo Pierīgā, varēja izsecināt pēc tā, ka viņa savā profilā sociālajā saziņas tīklā facebook.com 2017. gada Ziemassvētkos ievietoja fotogrāfija ar Ziemassvētku eglīti dzīvoklī, kas tik tiešām atrodas kādā Pierīgas jauno projektu mājā. Turklāt šai fotogrāfijai klāt bija pierakstīts teksts: „Ziemassvētki. Ģimene.”