2020. gada septembrī uz lielajiem ekrāniem iznāks krimināldrāma "The Many Saints of Newark". Galvenajās lomās būs Alesandro Nivola, Džons Berntals un Vera Farmiga. Bet mafijas bosa Tonija Soprano lomā redzēsim Maiklu Gandolfini.

Filmā redzamie notikumi būs par sešdesmitajiem gadiem - pirms seriāla "Soprano ģimene" vērojamā stāsta. Tādējādi 20 gadus vecais Maikls atveidos sava tēva varoni jaunībā.

"Soprano ģimene" tika demonstrēta no 1999. līdz 2007. gadam, tam bija sešas sezonas, un seriāls tika pie pieciem "Zelta globusiem" un 21 "Emmy" balvas. Džeimsam Gandolfini par darbu šajā seriālā tika viens "Zelta globuss" un trīs "Emmy".

"Tas ir milzu pagodinājums - turpināt sava tēva iesākto, iekāpjot jaunā Tonija Soprano kurpēs," norādījis Maikls.

Džeimss ar dēlu Maiklu 2010. gadā. (Foto: Marion Curtis/StarPix/REX/ Vida Press)

Viens no filmas "The Many Saints of Newark" producentiem ir Deivids Čeizs - seriāla "Soprano ģimene" radītājs un scenārija autors. Režisora krēslā sēdīsies Alans Teilors, kas šo darbu pildījis arī vairākās seriāla sērijās. Kopš tā laika viņš bijis režisors arī vairākām kulta seriāla "Troņu spēle" sērijām, supervaroņu filmai "Tors: Tumsas karaļvalsts" un fantastiskas grāvējam "Terminators: Genisys".