Skandalozajam projektam “Caur ērkšķiem uz...” būs arī trešā sezona - tiek izsludināta dalībnieču pieteikšanās

Arī šogad desmit grūtībās nonākušām sievietēm tiks sniegts atbalsts jaunas dzīves sākumam – ar viņām strādās labākie profesionāļi, kuri ne tikai centīsies atjaunot dāmu ticību saviem spēkiem, bet arī sniegs palīdzīgu roku cīņā ar vardarbību, atkarībām un mudinās mainīt ieradumus, lai izkļūtu no skarbās vides. Tāpat sievietes saņems iespēju piepildīt kādu sen lolotu sapni, kuru īstenot līdz šim liedzis līdzekļu, laika vai apņēmības trūkums. “Caur ērkšķiem uz...” projekta ietvaros dalībnieces tikušas pie jaunām darba vietām, iespējas apmeklēt dažādus kvalifikācijas celšanas kursus, saņēmušas vērtīgas un praktiskas dāvanas, tikušas pie skaista smaida, uzlabojušas redzi un baudījušas citus labumus.

Dodot iespēju sievietēm no visas Latvijas piedalīties projektā un gūt pamatu jaunai dzīvei, šajā sezonā “Caur ērkšķiem uz..” veidotāji izsludinājuši dalībnieču pieteikšanos. Tas nozīmē, ka ikviena sieviete, kura sapņo par jaunu, daudzsološu, no atkarībām un vardarbības brīvu dzīvi, un kurai līdz šim nav pieticis apņēmības ko pašas spēkiem tajā mainīt, tiek aicināta pieteikties projektam, aizpildot anketu “STV Pirmā!” mājaslapā.

"“Ērkšķi” sievietēm ar neapskaužamu pagātni dod iespēju gūt spēkus, iemaņas, norādes, motivāciju un, pats galvenais, profesionālu atbalstu izvirzīto plānu īstenošanā – dalība tajā ir ne tikai fantastisks piedzīvojums, bet arī mērķtiecīgi soļi vēlamo pārmaiņu virzienā, kas, ja vien projekta laikā saņemtais guvums tiek izmantots lietderīgi, ir nenovērtējams ieguldījums sievietes personības attīstībā. Sadarbojoties ar sievietēm no konkrētā sociālā slāņa, esmu novērojusi, ka iespējamās pārmaiņas vai drīzāk to neesamība viņu dzīvē bieži tiek pamatotas ar diviem “smagsvariem” – “man nav lemts” un “kad man palaimēsies”. Protams, katru padošanos var skaidrot ar ļaunu likteni un vienlaikus gaidīt uz veiksmi, kas, iespējams, kādu dienu uzsmaidīs, bet tas negarantē, ka pēc gada neatradīsieties tādā pašā nekurienē kā tagad – ja nebūs vēl ne ļaunāk. Tas, pie kā kopā ar dalībniecēm diendienā strādājam ‘Ērkšķos’, ir dzīves un lēmumu ņemšana savās rokās, pašvērtējuma apzināšanās, vēlamā dzīves virziena noteikšana un iemaņas, kas nepieciešamas, lai “nenoietu no ceļa’”. Un, ņemot vērā pirmo divu gadu pieredzi, tas strādā!” par projektu saka “Caur ērkšķiem uz...” producente un “JUMP Studio” vadītāja Aija Strazdiņa, kurai “Helio Media” uzticējis arī projekta trešās sezonas veidošanu kanālam “STV Pirmā!”.

Tāpat viņa uzsver, ka pirmais solis pārmaiņu virzienā ir spēja sev un citiem atzīt - hei, es te cīnos, bet viena netiku galā, vai kāds varētu pasniegt man roku? “Tieši šādas dāmas mēs meklējam jaunajai ‘Ērkšķu’ sezonai – sievietes, kuras ir gatavas pārmaiņām un zina, ko vēlas sasniegt, bet vienlaikus netic saviem spēkiem un iespējai pārvarēt nelabvēlīgos sociālos un emocionālos apstākļus. Visām sievietēm, kuras apsver iespēju piedalīties projektā, vēlos pateikt – kopīgiem spēkiem, nepadodoties un ieklausoties profesionāļu padomos, kā arī izmantojot projekta laikā iegūtos kontaktus un balvas, iespējams ir viss!” saka Strazdiņa.

Dzīve pēc projekta “Caur ērkšķiem uz..” dalībnieces aiznesusi dažādos virzienos – ir tādas, kuras atgriezušās pie iepriekšējā dzīvesveida, tomēr lielākajai daļai sieviešu dzīvē vērojamas pozitīvas pārmaiņas – atjaunota ticība saviem spēkiem, uzvarēta cīņa ar atkarībām, arī apgūtas jaunas prasmes, kas liktas lietā profesionālajā vidē.

"“Caur ērkšķiem uz...” man deva pašpārliecību, ticību saviem spēkiem, vēlmi dzīvot un gūt panākumus. Pateicoties darbam ar ekspertiem ieraudzīju, kāda varētu būt mana dzīve un šobrīd tiecos piepildīt savus plānus. Viss izdodas lēnām, bet zinu man izdosies.” saka “Caur ērkšķiem uz...” fināliste Viktorija, kuru skatītāji iepazina projekta otrajā sezonā. Viņai pievienojas arī Liene: “Dzīve pēc “Ērkšķiem” ir mainījusies par visiem 100. Tagad varu komunicēt ar cilvēkiem neslēpjot smaidu, esmu ieguvusi pašapziņu un cenšos būt laba mamma mazajiem, nelietoju narkotikas un pat esmu atmetusi smēķēšanu!“

Sievietes pieteikties projektam mudina arī “Caur ērkšķiem uz...” pirmās sezonas dalībnieces. “Projekts izmainīja manu dzīvi un deva iespēju saskatīt perspektīvas un sasniegt sapņus. Esmu kļuvusi patstāvīga, ieguvusi darbu un pašpārliecību, sievišķību un spēju sevi novērtēt!” tā Laima. Bet transseksuālis Linda bilst, ka "Ērkšķos" ir vērts piedalīties, ja tiešām ir vēlme ko mainīt savā dzīvē - tādā gadījumā tā ir lieliska iespēja. “Meitenēm, kuras vēl šaubās, pieteikties vai nē, varu tikai ieteikt aizdomāties, vai gribi palikt tur, kur tagad esi? Ja tā, paliec mājās. Ja nē, nāc uz “Ērkšķiem!”