Derens Karvils, kurš no uzņēmuma vairākus gadus izkrāpis vairākus simtus tūkstošus. (Foto: Facebook (facebook.com/darren.carvill))

Darbā apsmiets britu grāmatvedis nozog no priekšniecības 260 tūkstošus, kurus notriec narkotikās un prostitūtās

Nespēdams izturēt apsmiešanu darba vidē, Lielbritānijas autocentra "Mr Clutch" grāmatvedis Derens Karvils izdomāja amatu atstāj burtiski graujošā veidā - viņš no uzņēmuma konta nozaga 260 tūkstošus britu mārciņu un pusi no naudas vienā nedēļas nogalē iztērēja izklaidēs, ziņo medijs "The Daily Mail".