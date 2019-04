Tas jau kļūst par tradīciju - šovasar Siguldā atkal muzicēs LP

No vieglām balādēm un nebēdnīgas svilpošanas, līdz rokmūzikas aizsmakumam un caururbjošām falseta augstienēm – tik daudzpusīgs un šķietami viegli izmantojams ir viņas balss materiāls.

Bija nepieciešami mazāk nekā divi gadi, lai šī augumā miniatūrā, bet ar fenomenālu balsi apveltītā dziedātāja kļūtu par nozīmīgas Latvijas sabiedrības daļas dvēseļu radinieci. Par to liecina gan sajūsminātās atsauksmes pēc pirmā LP koncerta "Arēnā Rīga", gan jo īpaši pēc pēdējās tikšanās Siguldā pagājušajā vasarā. Līdz ar to LP koncerts Latvijas vasaras pilnbriedā kļūst par jauku tradīciju.

Plaši iepazīta ar superhitu "Lost On You" (straumēta vismaz 500 miljonus reižu un vietnē "YouTube" videoklips vērots gandrīz 250 miljonus reižu), tagad Laura dziesmu kontu papildinājusi ar nu jau piekto pilnapjoma albumu “Heart To Mouth”. LP stāsta, ka to tā nosaukusi, jo brīdī, kad viņa nākusi klajā ar savām melodijām, jutusi "tiešu saikni starp sirdi un muti. Vai tās ir bēdīgākas dziesmas vai lielas himnas, tās visas nāk no vienas un tās pašas vietas".

Jaunā albuma vārdā nodēvēta visa turneja, līdz ar to koncertprogrammā papildus jau labi pazīstamajiem hitiem "Lost On You", "Muddy Waters", "Strange", "When We're High", "Other People", "Tightrope" un citām izskanēs arī jaunie "Girls Go Wild", "Shaken", "Special" un "Recovery".

Jautāta par savu saikni ar skatītājiem, LP paskaidro: „Man visi mani klausītāji ir viena liela ģimene. Kad ieraugi degošas acis un saproti, ka tava mūzika iekļūst tajās, tās ir ar neko nesalīdzināmas sajūtas, īsts brīnums! Un es saprotu, ka maniem faniem absolūti vienalga, kā izskatos, cik veca esmu, galvenais ir tas, ka viņi iedziļinās dziesmās un saņem to vēstījumu, ko vēlos viņiem nodot. Mīlestība mūs vieno.”