Paziņots festivāla "Fono Cēsis" norises laiks

Gadskārtējais mūzikas festivāls “Fono Cēsis” notiks par “Smilšu laukumu” dēvētajā Uzvaras bulvārī 22. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, arī šoreiz tas norisināsies divas dienas, paralēli izvēršot aktivitātes arī “Fonoklubā”.

Festivāla rīkotāji mākslinieku sarakstu vēl neatklāj, taču sola publicēt pirmos vārdus jau tuvāko nedēļu gaitā. Sagaidāms, ka arī šogad uz galvenās skatuves kopskaitā kāps teju 20 grupas un mākslinieki.

“Katru gadu cītīgi apspriežam festivālam piemērotāko norises vietu. Šogad esam lēmuši, ka otro gadu pēc kārtas to rīkosim “Smilšu laukumā”. Eksperimentēšana ar norises vietu ir viena no priekšrocībām, kas rodas, rīkojot festivālu pilsētas centrā,” pastāstīja viens no festivāla rīkotājiem Marts Sildniks.

“Turpinot tradīcju un sadarbojoties ar Cēsu Kultūras un Tūrisma centru, “Fono Cēsis” būs bezmaksas festivāls,” pastāstīja Sildniks. Pasākums notiks sesto gadu pēc kārtas, kuru gaitā tas norisinājies trīs dažādās lokācijās. Tas tiek rīkots kā kādreizējā mūzikas un sporta festivāla “Fonofest” tradīciju turpinājums, kas savu darbību pārtrauca 2012. gadā.

Iepriekšējos gados “Fono Cēsis” ir uzstājušies tādi mūziķi kā britu folkroka zvaigzne Frenks Tērners, “Ewert and the Two Dragons”, “Skyforger”, “Astro’n’Out”, “Pērkons” un daudzi citi.