„Kad es dzīvoju Ņujorkā, es biju tīne. Mani draugi izvēlējās interjera priekšmetus savām studentu kopmītnes istabiņām, bet es apsvēru, vai man ļaut jeb neļaut svešiniekam ienākt manī, lai varētu samaksāt par savu nākamo maltīti,” aizvadītajā sestdienā „Grammy” balvai nominētā dziedātāja Losandželosā pastāstījusi pasākumā , kura mērķis bija samazināt pusaudžu bezpajumtnieku skaitu ASV.

„Iemesls šādām domām nebija tāpēc, ka būtu sastrādājusi kaut ko sliktu. Tas nebija tāpēc, ka ar mani kaut kas nebūtu kārtībā. Un tas nebija tāpēc, ka vecāki mani nemīlētu – viņi mani ļoti mīlēja. Taču nelaimīgu sakritību virkne noveda mani līdz šādai situācijai, un tas var notikt ar ikvienu no mums,” dziedātāja izteikusies pasākumā „Ending Youth Homelessness: A Benefit For My Friend’s Place”.

Halsijai, kuras īstais vārds ir Ešlija Nikoleta Frendžepāni, uzteica dzīvesvietu pēc tam, kad viņu atskaitīja no koledžas. 2016. gada jūlijā žurnālam „Rolling Stone” mūziķe atzina, ka tolaik bijusi bezpajumtniece un retu reizi pārnakšņojusi savas vecmāmiņas mājā.

Labdarības galā pasākumā dziedātāja Halsija teica spēcīgu runu. (Foto: Broadimage/REX/ Vida Press)

„Atceros reizi, kad manā bankas kontā bija deviņi dolāri un es nopirku [enerģijas dzēriena] „Red Bull” četrpaku. Es to izlietoju, lai paliktu nomodā divas vai trīs naktis, jo drošāk bija negulēt, nekā aizmigt kaut kur, kur pagadās, un riskēt tikt izvarotai vai nolaupītai,” viņa pirms trīs gadiem pastāstīja žurnāla intervijā.

Nesen notikušajā galā pasākumā Halsija atzinusi, ka kompānijas „Capitol Music Group” vadītāja Džeremija Vuernika sastapšana pilnībā mainījusi viņas dzīvi. „Kad es viņu satiku, man bija vājprātīga frizūra, viens demo ieraksts kabatā un pelēka rupja vilnas auduma soma,” stāsta Halsija. „Es ienācu viņa birojā, apsēdos pie viņa galda, un viņš pajautāja, kas man ir tajā somā. Es ieskatījos dziļi viņam acīs un atbildēju ‘Tā ir visa mana iedzīve.’”

„Draugi, man nepieciešams, lai jūs to saprastu. Lai gan ir ļoti aizraujoši, ka esmu popzvaigzne, kuras ierakstus pērk un koncertus apmeklē, kad es cilvēkiem izstāstu savu dzīvesstāstu, viņi ir pārsteigti – ‘Ak, mans dievs, tu no bezpajumtnieces kļuvi par popzvaigzni. Tas ir pārsteidzoši. Mums jāpalīdz šiem cilvēkiem, jo nevaram zināt, kas viņi varētu dienās kļūt.’”

„Nepareizi. Mums nav jāpalīdz tāpēc, ka domājam, ka pastāv iespēja, ka reiz viņi kļūs par slavenībām. Mums nav jāpalīdz tāpēc, ka domājam, ka dienās viņi par kaut ko kļūs – jo viņi jau tagad kaut kas ir. Es labāk nekā jebkurš cits zinu, cik svarīga ir iespēja radoši izpausties, kad esi trūkumā, taču tas ir kas daudz vairāk nekā māksla vai cits radošs veikums. Šis ir dzīvības un nāves jautājums, un es ceru, ka jūs pret to izturēsieties ļoti, ļoti nopietni. Es to tā patiešām uztveru.”

Halsija savu debijas albumu izdeva 2015. gadā, bet viņas nākamais ieraksts sekoja divus gadus vēlāk.