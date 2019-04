Latvijā pirmo reizi uzstāsies amerikāņu dziesminieks Mets Saimonss

Koncerts Rīgā notiks mākslinieka jaunākā albuma “After The Landslide” koncertturnejas ietvaros un būs viens no 37 koncertiem 16 Eiropas valstīs.

Nav liels pārsteigums, ka mūsdienu digitālajā laikmetā Savienotajās valstīs dzimušais un dzīvojošais Mets Saimonss pirmos panākumus muzikālajā karjerā guva Eiropā - Nīderlandē. Sākotnēji viņa dziesmas guva atsaucību digitālajā vidē, kam sekoja daži nelieli koncerti, un tad pēkšņi burtiski vienā naktī Mets kļuva slavens. Kādā no šiem koncertiem viņu pamanīja lielākā nīderlandiešu televīzijas kanāla producente, un jau nākamajā dienā Mets nonāca šīs valsts "X faktora" žūrijā kā viesis.

Meta Saimonsa kompozīcija "With You" kļuva par vienu no pārdotākajām "iTunes" dziesmām Nīderlandē 2013.gadā, pārspējot "The Lumineers" izpildīto "Ho Hey" un Keitijas Perijas "Roar". Savu otro studijas albumu “Catch and Release” mūziķis sarakstīja trijās nedēļās un tā ietvaros sadarbojas ar sešiem dažādiem producentiem ASV un Eiropā.

Meta Saimonsa filozofija: “Es uzskatu, ka katram ir jāizmanto tie elementi, kas viņam doti un jācenšās no tiem izveidot kaut ko nozīmīgu.” Dziesminieka jaunākā albuma “After The Landslide” pazīstamākais singls "We Can Do Better" sasniedzis vairāk kā 80 miljonus klausījumu straumēšanas vietnēs, divus mēnešus atradies "European Airplay Top 10".

“After The Landslide” ir līdz šim apjomīgākais, ambiciozākais un personiskākais albums ar zināmām "Bon Iver" un Brūsa Springstīna daiļrades iezīmēm. Šis albums pieskaras dažām no lielajām dzīves tēmām – mīlestību, zaudējumu, sērām un spēku, lai iepriekšminēto pārvarētu. Meta klavieru melodijas savijas ar vārdiem, kas par mūziķim svarīgiem dzīves notikumiem runā skaidri un reizēm pat stingri. Tādējādi veidojot dziesmas, kas padara personisko par universālu, visiem saprotamu.

Pats Mets par gaidāmo koncerttūri stāsta šādi: “Esmu tik sajūsmināts doties šajā apjomīgajā turnejā. Es ar patiesu nepacietību raugos uz iespēju viesoties virknē pilsētu, kur nekad neesmu uzstājies, kā arī atgriezties dažās vecajās, jau iemīļotajās. Jūs sagaida patieši īpašs vakars ar eklektisku dziesmu sarakstu, kas aptver visus manus albumus. Uzstāšanās ir mana mīļākā nodarbe, tāpēc nevaru vien sagaidīt rudeni un daļu ziemas, ko pavadīšu Eiropā”.