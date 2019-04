"Disclosure", Elderbrook, "Superorganism", Ivans Dorns, "Daddy Was A Milkman", ansis, Adam Naas, "Husky Loops", "Ewert and The Two Dragons", Emma Jean Thackray, "Deniss Pashkevich Funk Therapy Collective" un "Very Cool People" papildinājuši "Positivus" festivāla programmu, pievienojoties jau izziņotajiem "The 1975", "Underworld" un "Cut Copy".

"Positivus" festivāls norisināsies jau trīspadsmito reizi. Šovasar tas notiks 26. un 27. jūlijā, kā ierasts - Salacgrīvas Zvejnieku parkā. Šī nebūt nav galīgā festivāla programma un vēl gaidāmi papildinājumi.

"Disclosure" ir elektronikas mūzikas duets no Lielbritānijas. Grupas globālā ietekme ir tik nozīmīga un visaptveroša, ka mūsdienās ir teju neiespējami iedomāties starptautisko mūzikas skatuvi bez viņu dalības.

Disclosure albums “Settle” (2013) nostiprināja grupas pozīciju jaunas elektroniskās mūzikas scēnas priekšgalā - “Settle” ne tikai gozējās pasaules mūzikas topu virsotnēs, bet saņēma arī "Brit Awards" un "Mercury Music Prize" nominācijas, tika atzīts par labāko deju mūzikas albumu "Grammy" mūzikas balvu ceremonijā. Duets viennozīmīgi ieskandināja jaunu laikmetu, atverot deju mūzikas durvis jaunajai paaudzei, vienlaicīgi atsvaidzinot to priekš pārējiem cienītājiem. Positivus festivālā "Disclosure" uzstāsies ar Dj setu, tādu pašu kā virknē šīs vasaras Eiropas festivālu.

Multiinstrumentālists, dziesmu autors un producents Elderbrook izceļas ar apburoši eklektisku dažādību. Apvienojot country, soul, rokmūzikas un gospel stilu ietekmes, Elderbrook ir arī klasiski trenēts klavieru un ģitāras meistars. Viņa producēšanas tehnikas seko vienkāršam principam - “radīt kaut ko līdz šim nedzirdētu”.

Viens no mūziķa populārākajiem un atpazīstamākajiem darbiem ir viņa hits "Cola" kopā ar mūziķi CamelPhat, dziesma vienlaicīgi kļuva gan par ASV deju mūzikas hitu, gan arī Apvienotās Karalistes hitu un gozējās topu virsotnēs. Skaņdarbs tika nominēts 2018. gada "Grammy" mūzikas balvai kā labākā 2018. gada deju mūzikas dziesma.

Ivans Dorns nenoliedzami ir eksplozīvs mākslinieks un kā nu ne – ja vienkopus tiek sajaukti džeza, hiphopa un reiva elementi, kā arī nedaudz inteliģentās deju mūzikas, neko citu nemaz nevar gaidīt. Pagājušā vasarā ukraiņu mākslinieka uzstāšanās viennozīmīgi palika atmiņā kā viena no spilgtākajām "Positivus" festivāla vēsturē.

"Superorganism" ir starptautiska apvienība - tās astoņi dalībnieki, kas šobrīd kopā muzicē Londonā, ir sanākuši kopā no Austrālijas, Jaunzēlandes, Apvienotās Karalistes un pat Japānas. Pagājušā vasarā viņi kļuva par skaļāko jauno grupu atklājumu Eiropas festivālos. Pasaule apvienību tuvāk iepazina 2017. gadā ar viņu daudzšķautņaino popmūzikas debijas hitu “Something For Your M.I.N.D”.

Viena no Londonas jaunās paaudzes rokmūzikas grupām "Husky Loops" savā skanējumu apvieno asus, turbulentus ģitāru skanējumus ar neierastiem aranžējumiem, kas tiek spēlēti netradicionālā izpildījumā. Viņu debijas singls “Dead” interneta vietnēs parādījās 2016. gadā.

Kopš veiksmīgā skaņdarba “Fading Away” izdošanas Adam Naas ir neatgriezeniski mainījis mūzikas pasauli, iepazīstinot to ar savu apburošo soulmūzikas tembru. Jaunais franču dziedātājs sevi jau paspējis pierādīt ne tikai ierakstu studijā, bet arī uz skatuves, pārliecinot pat vislielākos mūzikas kritiķus par savu unikālo spēju apburt un pārsteigt. Savas neilgās karjeras laikā Adam Naas ir skaidri definējis savu skanējumu ar nostalģiskiem, melanholiskiem un emocionāli piesātinātiem skaņdarbiem, kas veido intīmu un sirsnīgu popmūziku.

Šovasar "Positivus" festivālā gaidāmi arī spilgtākie Baltijas mūziķu pārstāvji "Daddy Was A Milkman" (Lietuva), "Ewert and The Two Dragons" (Igaunija) un pašmāju reperis, bītmeikers, hip-hop scēnas patrons ansis.

Džeza mūzikas scēnu šovasar pārstāvēs Emma Jean Thackray, "Deniss Pashkevich Funk Therapy Collective" un arī "Very Cool People".