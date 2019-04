View this post on Instagram

❤️|One of the kind|❤️ Šovakar mana mazulīte Lia, lai arī cik smagi to ir uzrakstīt pameta šo pasauli.. tādas otras vairs nebūs un to saikni, kas mums bija es nekad neaizmirsīšu. Neaizmirsīšu kā katru rītu Tu modini mani. Seko ik uz soļa un vienmēr mani uzmani. Cik ļoti Tu man uzticies. Cik mīļa Tu esi. Man ļoti pietrūks tas, kā Tu vienmēr mani sagaidi mājās pie durvīm, un kā Tu, kad spēlējamies atnes atpakaļ man kociņu. Pietrūks mana kompanjona, kad iešu uz tualeti vai dušā, jo arī tur Tu vienmēr nāc līdzi. Man noteikti vajadzēs daudz laika, lai samierinātos ar to, ka Tevis vairs nav. Bet man vēl ir Tava meitiņa Eli , ko pieskatīt un, kas atgādinās daļu no Tevis! Es Tevi mīlu vairāk par visu!💔 #rip @cutiesfromlatvia